«Πάει έρχεται»

Η ομάδα Artika μέλος του Small size Network και του μεγάλου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Mapping – a map on the aesthetics of performing arts for the early years» (Creative Europe 2018-2022) παρουσιάζει την παράσταση «Πάει έρχεται»

Έχοντας ήδη ξεκινήσει τη θεατρική περίοδο με την επανάληψη της θεατρικής παράστασης «Κάτι σαν κήπος», στις 3 Νοεμβρίου 2019 ακολουθεί η πρεμιέρα της καινούριας μας παραγωγής «Πάει έρχεται»!

Ένα ζευγάρι ζει μαζί στο ίδιο σπίτι και μοιράζεται στιγμές αγάπης, αγωνίας και ξεγνοιασιάς. Τί συμβαίνει όμως κάθε φορά που ο ένας από τους δύο φεύγει; Ο αποχωρισμός από καθετί αγαπημένο, είτε στην παιδική, είτε στην ενήλικη ζωή μας είναι πάντα δύσκολος. Από βρέφη ακόμα, χρειάζεται να μάθουμε ότι κάθε φορά που η μητέρα, ή ένας άνθρωπος που μας φροντίζει, δε βρίσκεται στο οπτικό μας πεδίο, δεν εξαφανίζεται για πάντα!

Η παράσταση μας μιλάει με απλό τρόπο για τη δυσκολία του αποχωρισμού από το οικείο, το φόβο της μοναξιάς και τη δημιουργική πλευρά της ανεξαρτητοποίησης.

Θέατρο με χορό και ζωντανή μουσική για θεατές από 1,5 ετών

Ιδέα – Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Ερμηνεία: Μαρία Μπαλούτσου, Βασίλης Καζής

Διάρκεια παράστασης: 35΄+ 10’ μετά την παράσταση όπου το φανταστικό συναντάει την πραγματικότητα

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10€ – Μειωμένο (Οικογένειες 4+, άνω των 65, φοιτητικό και Ομαδικό 15 άτομα+): 8€ – Ατέλειες / Ανεργίας: 5€

Μέρα και ώρα παραστάσεων: Κάθε Κυριακή στις 5.30 μ.μ. από τις 3 Νοεμβρίου 2019

Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, τηλ. 210 6453330

