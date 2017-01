Παράλληλη αφήγηση ιστοριών του Νασρεντίν Χότζα σε ελληνικά και τουρκικά στη Galerie Δημιουργών!

Για όλους τους λάτρεις του διαφορετικού αλλά και της αφήγησης Galerie Δημιουργών!

» Άλλοι τον λέγανε τρελό και άλλοι τον λέγανε σαλό

Μα άλλοι τον λέγανε σοφό και δάσκαλο μεγάλο! »

Ο λόγος για τον Νασρεντίν Χότζα, έναν λαϊκό θυμόσοφο που έχει τη δύναμη να μιλάει στην ψυχή σου κάνοντάς σε να ταυτιστείς μαζί του. Ειδικό χαρακτηριστικό του είναι η πολλαπλών στρώματων δομή του χαρακτήρα του, άλλοτε γέρο σοφός και άλλοτε μικρός απατεώνας, άλλοτε δημιουργός και άλλοτε εκθεμελιωτής, άλλοτε πνευματώδης και άλλοτε περίγελος ή ανόητος. Οι ιστορίες του παράδοξες ή απλοΐκές αλλά πάντα με βαθύτερα νοήματα. Αποφασίσαμε λοιπόν μέσα από δύο διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες να ζωντανέψουμε τις ιστορίες του Νασρεντίν Χότζα γιατί σίγουρα κάτι ακούμπησαν μέσα μας που θα χαρούμε να μοιραστούμε μαζί σας!

Οι λαϊκες Ιστορίες για έμας είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης και κοινωνικής επαφής. Είναι ένα μέσο διασκέδασης και ανταλλαγής, ψυχαγωγίας και συγκίνησης αλλά και ένας πολύ αποτελεσματικός θεραπευτικός μηχανισμός.

Πόσο μάλλον οι ιστορίες του Νασρεντίν Χότζα.

Αφηγητές: Gozde Atalay Kokkoris και Παναγιώτης Κόκκορης

Gozde Atalay Kokkoris

Αποφοίτησε από το τμήμα Κριτικής Θεάτρου και Δραματουργίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης το 2004. Ασχολείται ενεργά με την υποκριτική από το 2000 μέχρι σήμερα ενώ συμμετείχε και στην Θεατρική ομάδα «İstanbul Tıyatro Araştırmaları Topluluğu» για 4 χρόνια. Παράλληλα, δούλεψε και ως δασκάλα Δημιουργικού δράματος μετά την αποφοίτησή της. Η βασική της σπουδή στο σωματικό θέατρο και ιδιαίτερα στην ουδέτερη μάσκα και στον θεατρικό κλόουν έλαβε χώρα αρχικά στη Μαδρίτη στο «Gabriel Chame and Hernan Gene ESTUDIOS TEATRALES» και αργότερα στο Βερολίνο με τον Thomas Prattki στο πρόγραμμα του LISPA (London International School of Performing Arts). Συμμετείχε και ολοκλήρωσε το νέο professional development program (IMPP) του LISPA στο Βερολίνο με υποτροφία από το ίδιο το ίδρυμα. Έχει επίσης παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια βραχείας ή μακράς διάρκειας με καθηγητές όπως οι Mario Gonzalez, (teacher in Conservatoire National Superieur D’Art Dramatique in Paris), Giovanni Fusetti, (founder of Helicos International Theater School in Italy), Patrick Van Den Boom (teacher of De Goudse Clown School of the Netherlands). Παράλληλα με τις σπουδές της στο σωματικό θέατρο, ήρθε σε επαφή και με τον κόσμο του τσίρκου αλλά και της παραδοσιακής γιόγκα. Το 2011 δίδαξε στην κοινωνική σχολή τσίρκου για παιδιά «Cabuwazi»στο Βερολίνο. Ενώ το 2012 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της ως δασκάλα γιόγκα στο Yoga Vidya Gurukul στην Ινδία.Ως performer συμμετείχε στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2014 στην παράσταση “A Quiet Voice” , στο ZirCouplet-Variete shows 2012 & 2013 στο Βερολίνο, σε παράσταση δρόμου για το Carnival of Cultures Festival 2012 στο Βερολίνο καθώς και σε σειρά άλλων παραστάσεων.

Από το 2009, ζει και εργάζεται σε διάφορες χώρες, παίρνοντας μέρος σε διεθνή projects και δίνοντας παραστάσεις. Ενώ παράλληλα σκηνοθετεί, διδάσκει αλλά και αφηγείται λαϊκές ιστορίες.

Παναγιώτης Κόκκορης

Η βασική του σπουδή στο σωματικό θέατρο και ιδιαίτερα στην ουδέτερη μάσκα και στον θεατρικό κλόουν, έλαβε χώρα αρχικά στη Μαδρίτη στο «Gabriel Chame and Hernan Gene ESTUDIOS TEATRALES» και αργότερα στο Βερολίνο με τον Thomas Prattki στο Professional Development Program (IMPP) του LISPA (London International School of Performing Arts). Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια βραχείας ή μακράς διάρκειας με καθηγητές όπως οι Francis Albiero (La compagnie Flex, France), Mario Gonzalez (teacher of Conservatoire National Superieur D’Art Dramatique in Paris), Giovanni Fusetti (founder of Helicos International Theater School in Italy), Patrick Van Den Boom (teacher of De Goudse Clown School of the Netherlands). Παράλληλα με τις σπουδές του στο σωματικό θέατρο, ήρθε σε επαφή και με τον κόσμο του τσίρκου και των animateurs. Ξεκίνησε το 2007 με μια σειρά επαγγελματικών σεμιναριών στην Ελλάδα ενώ το 2009, βρέθηκε και παρακολούθησε μαθήματα στο Alcorcon Municipality Circus School στην Ισπανία. Συνέχισε να ασχολείται ενεργά με τις τεχνικές του τσίρκου και το 2011-2012 δίδαξε στην κοινωνική σχολή τσίρκου για παιδιά «Cabuwazi»στο Βερολίνο. Με το λαϊκό παραμύθι ασχολείται συστηματικά από τον Οκτώβριο του 2013 παρακολουθώντας το 2ετές σεμινάριο αφήγησης του Δημήτρη Προύσαλη («Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη Ράχη») και σειρά άλλων σεμιναρίων με γνωστούς Έλληνες και ξένους αφηγητές.Έχει συμμετάσχει ως performer και ως εκπαιδευτής σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία παραστάσεων σε απομονωμένες περιοχές και τη βοήθεια ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ως performer επίσης συμμετείχε στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου το 2014, στο Friedrichstadt Palast το 2011, στο ZirCouplet-Variete shows 2012 & 2013 και στο Carnival of Cultures Festival 2012 στο Βερολίνο καθώς και σε σειρά άλλων παραστάσεων. Από το 2007, ζει και εργάζεται σε διάφορες χώρες, παίρνοντας μέρος σε διεθνή projects, δίνοντας παραστάσεις σε φεστιβάλ, θέατρα, δρόμους, και βαριετέ. Παράλληλα σκηνοθετεί, διδάσκει αλλά και αφηγείται λαϊκές ιστορίες.

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Ώρα Προσέλευσης :20:45

Ώρα έναρξης: 21.00

Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ

Galerie Δημιουργών, Χελιδονούς 28, Κηφισιά, τηλ. 210 6251732

