«Passengers»

Δύο από τους πιο ταλαντούχους, όμορφους και γήινους ηθοποιούς του Χόλιγουντ συναντιούνται, ερωτεύονται και κινδυνεύουν με αφορμή μια ρομαντική ιστορία αγάπης, ένα άρτιο δείγμα επιστημονικής φαντασίας και μία απολαυστική διαστημική περιπέτεια. Ο Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) και η Jennifer Lawrence (The Hunger Games) είναι οι Passengers στη νέα ταινία του Morten Tyldum (The Imitation Game) και ενσαρκώνουν τους επιβάτες ενός πολυτελούς διαγαλαξιακού διαστημοπλοίου με απίθανη χημεία, πολύ χιούμορ και τρυφερότητα. Μαζί τους σε ρόλο εξομολογητή και μπάρμαν, εμφανίζεται ο Michael Sheen (Masters of Sex TV series) με μια εξαιρετική ερμηνεία. Το Passengers είναι μια μεγάλη υπερπαραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά, καθηλωτικές σκηνές δράσης, συγκινητικές και αστείες στιγμές και ένα ακατανίκητο πρωταγωνιστικό δίδυμο.

Δύο ξένοι, ο Jim (Chris Pratt) και η Aurora (Jennifer Lawrence), είναι συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι που διαρκεί 120 χρόνια και έχει για προορισμό του έναν πλανήτη πολύ μακριά από τη Γη. Ανακαλύπτει ο ένας τον άλλον όταν μια μηχανική βλάβη αφυπνίζει μόνο αυτούς 90 χρόνια νωρίτερα από αυτό που ήταν προγραμματισμένο για τους συνολικά 5000 ναρκωμένους επιβάτες. Οι δύο τους εντοπίζουν τη βλάβη που κάνει το διαστημόπλοιο να καταρρέει σταδιακά, και θα διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να σωθούν οι ίδιοι, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες της πιο μαζικής μετανάστευσης στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Σκηνοθεσία: Morten Tyldum

Σενάριο: Morten Tyldum

Παίζουν: Starring Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia

Διάρκεια: 116’

29 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

