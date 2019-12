“Peace in Greece”

Ένα σοβαρό ατύχημα και ένα ταξίδι «αναγέννησης» έγιναν η έμπνευση για τον Harry Lloyd, τον frontman των Waiting For Smith, για να γράψει το “Peace in Greece”.

Ένα soft rock τραγούδι, έντονα επηρεασμένο από την εποχή των 70s και των 80s, που μιλάει για την αναγέννηση ενός ανθρώπου, μετά από μία εμπειρία που στην κυριολεξία τον έφτασε για 5 λεπτά στον θάνατο.

Το συγκρότημα, που μετράει μόλις 2 χρόνια ζωής, ίσως φέτος να ζει μία από τις πιο καθοριστικές χρονιές της καριέρας του καθώς έχει ήδη ηχογραφήσει στο θρυλικό Abbey Road Studio, έχει εμφανιστεί με σημαντικούς μουσικούς στην σκηνή και τράβηξε τα βλέμματα με το μοναδικό performance τους στο Latitude Festival της Αγγλίας.

Το 2020 αναμένεται να είναι σίγουρα η χρονιά τους με τον Harry Lloyd να δηλώνει πως το debut album της μπάντας είναι σχεδόν έτοιμο σε παραγωγή του Tom Fuller (Clean Bandit, Years & Years, Tom Walker)

Οι “Waiting For Smith” είναι ένα προσωπικό project του τραγουδιστή – τραγουδοποιού, Harry Lloyd. Το 2019 βρήκε τον καλλιτέχνη και το project του να κυκλοφορούν μία πληθώρα από singles με το “Trade It In” να ξεχωρίζει και να λαμβάνει υποστήριξη από σταθμούς όπως το Radio 1, το Radio 2, το Radio X καθώς και ακόμα 72 ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο. Η νέα τους κυκλοφορία “Peace In Greece” έρχεται δυναμικά και έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί τα διεθνή Μέσα με σημαντικές κριτικές από όλο τον κόσμο.

To “Peace In Greece” κυκλοφορεί από την Panik Records.

Σχόλια