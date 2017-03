«Πέπλο Σιωπής»

του Stuart Neville από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Μια κληρονομιά

Όταν η Ρία Καρλάιλ κληρονοµεί το σπίτι του αποξενωµένου αδελφού της µητέρας της, δεν είναι καθόλου προετοιµασµένη γι’ αυτό που πρόκειται να ανακαλύψει στο ερµητικά κλειστό πίσω υπνοδωµάτιο. Ένα δερµατόδετο βιβλίο τής τραβά την προσοχή. Το περιεχόµενό του θα τη σοκάρει: ένα γυναικείο νύχι, µια µπούκλα και µια λίστα θυµάτων δολοφονίας.

Ένα φρικτό οικογενειακό μυστικό

Τροµοκρατηµένη η Ρία, απευθύνεται στο µοναδικό πρόσωπο που πιστεύει ότι µπορεί να τη βοηθήσει: τον παλιό της εραστή, τον επιθεωρητή Τζακ Λένον. Ο Λένον όµως αντιµετωπίζει µια από τις σοβαρότερες κρίσεις στη ζωή του: είναι σε διαθεσιµότητα και περιµένει να περάσει από πειθαρχικό γιατί σκότωσε σε αυτοάµυνα έναν συνάδελφό του. Η θέση του θα γίνει ακόµα δυσκολότερη καθώς η Ρία βρίσκεται δολοφονηµένη και το βιβλίο µε τα στοιχεία για τους φόνους εξαφανίζεται.

Ένας δολοφόνος που δεν έχει τίποτα να χάσει

Ενώ η Αστυνομία τον καταδιώκει ως ύποπτο για τον φόνο της Ρία, ο Λένον θα πρέπει να ξετυλίξει το κουβάρι των ένοχων μυστικών στο ηµερολόγιο του νεκρού και να φέρει στο φως µια συνωμοσία που έµενε θαµµένη εδώ και πολλές δεκαετίες.

Μετάφραση: Βάσια Τζανακάρη

ISBN: 978-618-03-0270-7

σελ.: 352

Τίτλος πρωτοτύπου: The final silence

O Stuart Neville (Στιούαρτ Νέβιλ) αναδείχθηκε σε µπεστσελερίστα συγγραφέα µε το πρώτο του βιβλίο Τα φαντάσµατα του Μπέλφαστ (Μεταίχµιο, 2010), για το οποίο τιµήθηκε µε το βραβείο των Los Angeles Times και µε το Grand Prix Καλύτερου Ξένου Αστυνοµικού Μυθιστορήµατος στη Γαλλία. Έκτοτε έχει εκδώσει έξι ακόµα πολύ επιτυχηµένα µυθιστορήµατα. Τα πέντε από αυτά ήταν υποψήφια για τον τίτλο Theakstons Old Peculier Crime Novel of the Year, ενώ το βιβλίο του Ratlines ήταν στη βραχεία λίστα για το CWA Ian Fleming Steel Dagger. Έχει µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσµο. Από τις εκδόσεις Μεταίχµιο κυκλοφορούν επίσης οι τρεις προηγούµενες περιπέτειες του επιθεωρητή Λένον: Τα φαντάσµατα του Μπέλφαστ, Συνωµοσία της φωτιάς, Κλεµµένες ψυχές.

