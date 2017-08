«Pikadero»

Από 14/9 στους κινηματογράφους

H One from the Heart παρουσιάζει το πολυβραβευμένο ντεμπούτο έκπληξη του Μπεν Σάροκ, Πικαδέρο. Η ταινία, μια συμπαραγωγή Ισπανίας – Μεγάλης Βρετανίας έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Στη συνέχεια η ταινία προβλήθηκε σε παραπάνω από είκοσι διεθνή φεστιβάλ ανάμεσα στα οποία το Φεστιβάλ του Εδιμβούργου όπου κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Michael Powell Award, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης όπου κέρδισε το Βραβειο Κριτικής Επιτροπής, το Φεστιβάλ Βρυξελλών όπου κέρδισε το Βραβείο Cineuropa και στο Φεστιβάλ του Κιέβου Molodist όπου κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Βραβείο Fipresci. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 14 Σεπτεμβρίου.

Το Πικαδέρο (με τον τίτλο από την ισπανική/βασκική λέξη που αναφέρεται σε δημόσιους χώρους που πηγαίνουν οι εραστές που δεν έχουν δικό τους σπίτι), είναι μια απολαυστική δημιουργία με μοναδικό χιούμορ και ακόμη πιο μεγάλη καρδιά, που δανείζεται τα χρώματα του ζωγράφου Έντουαρτ Χόπερ και ένα ύφος που παραπέμπει στο σινεμά του Καουρισμάκι, παραμένοντας μια αληθινά πρωτότυπη δημιουργία για την αληθινά γερασμένη Ευρώπη του σήμερα και την απογοήτευση της νέας γενιάς που αναζητά το δικό της δρόμο και τα όνειρά της. Μια ξεχωριστή, αστεία όσο και ρομαντική κομεντί όχι μόνο των καιρών της κρίσης, αλλά βαθιά διαχρονική για την αιώνια σύγκρουση ανάμεσα στα νεανικά όνειρα και την πεζή, άχρωμη, πραγματικότητα.

Σχόλια