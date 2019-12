Planet Of Zeus live at Fuzz Live Music Club!

Οι καταιγιστικοίP Οf Zeus παρουσιάζουν το εξαιρετικό νέο album τους, «Faith in Physics«, μαζί με όλα τα εκρηκτικά τραγούδια από τη μέχρι τώρα πορεία τους, σε ένα διήμερο-φωτιά! Την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, τα Χριστούγεννα θα έρθουν νωρίτερα!

Μια μπάντα που δεν χρειάζεται συστάσεις, με αξιοζήλευτη πορεία και μια αδιαφιλονίκητη χημεία επί σκηνής. Με τη μία sold out συναυλία να διαδέχεται την άλλη, σε κάθε πόλη και σε κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα βαριά, γεμάτα groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η φετινή εμφάνισή τους στο Release Athens, στο πλάι των Clutch και Black Rebel Motorcycle Club, μνημονεύεται ακόμα. Η σχέση του αθηναϊκού heavy rock κουαρτέτου με το κοινό είναι μοναδική και πλέον οι εμφανίσεις τους δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης!

Το ντεμπούτο τους, «Eleven The Hard Way«, το έπαιξε μέχρι και ο Bruce Dickinson στο BBC radio. Τα «Macho Libre» και «Vigilante» εδραίωσαν τη φήμη τους με τραγούδια σαν τα «Leftovers«, «Vanity suit«, «Vigilante» . Το «Loyal to the Pack«, με τη μελωδία να βγαίνει μπροστά, έγινε το πιο επιτυχημένο album τους. Το «Live in Athens» απλά απέδειξε την εξέλιξή τους.

Ο νέος δίσκος τους ακούγεται ως το ιδανικό soundtrack της δυστοπικής κατάστασης του πλανήτη μας, ένα heavy rock ξέσπασμα! Στιχουργικά είναι σίγουρα ο δίσκος με τον πιο έντονο κοινωνικοπολιτικό στίχο. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, έγραψαν το album «σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει ο παραλογισμός, οι ακροδεξιές πολιτικές βρίσκουν παντού έδαφος, όπως και ο θρησκευτικός φανατισμός και η ελευθερία του λόγου δοκιμάζεται καθημερινά». Ψηφιοποίηση, θρησκεία, ψευτο-επανάσταση των social media, κάθε είδους εθισμός.

Η μπάντα ηχητικά επιλέγει τον «βρώμικο» δρόμο, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη και φορτισμένη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ταξιδεύουν τα μηνύματά τους. Heavy groove riffs, πανέξυπνα και γεμάτα, που θυμίζουν τις ένδοξες στιγμές των Rage Against The Machine, την ενέργεια των MC5 και τα pop ερεθίσματα των Queens Of The Stone Age.

O δίσκος κυκλοφορεί από την περίφημη Heavy Psych Sounds.

Η προπώληση ξεκινάει στα 10 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 12 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 14 ευρώ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, τηλ. 210 3450817

Σχόλια