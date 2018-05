Portico Quartet στο Gazarte!

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους album με τίτλο «Art in the Age of Automation» (Αύγουστος 2017, Gondwana) το οποίο θεωρείται από κοινό και κριτικούς ότι είναι ένα από τα κορυφαία album της χρονιάς και ταυτόχρονα το κομβικό σημείο της μουσικής ωρίμανσης του σχήματος, οι Portico Quartet επιστρέφουν στο gazarte για ένα πραγματικά αξέχαστο live!

Με σήμα κατατεθέν τον ήχο του Hang έρχονται αυτή τη φορά με την αρχική τους σύνθεση η οποία τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά μινιμαλιστικά σχήματα.

Οι μουσικές επιρροές τους από την jazz, ηλεκτρονική, ambient αλλά και τον μινιμαλισμό και ο δεξιοτεχνικός συνδυασμός αυτών παράλληλα με τα έντονα στοιχεία του αυτοσχεδιασμού που χρησιμοποιούν στα live τους έχουν ως αποτέλεσμα τον ιδιαίτερο ήχο τους. Έναν ήχο κινηματογραφικό, σαγηνευτκό που ενώ μοιάζει οικείος ξυπνά εντελώς πρωτόγνωρα συναισθήματα, με κάθε τους live να είναι πραγματικά μία εμπειρία που διεγείρει τις αισθήσεις.

Δραστήριοι, ανήσυχοι και ενεργοί αναζητούν διαρκώς κάτι νέο στον ήχο τους και σε αυτό που παρουσιάζουν στα live τους. Τελικά ίσως ο ήχος των Portico Quartet είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Αυτό όμως είναι και μέρος της αδιαμφισβήτητης γοητείας τους. Xωρίς αμφιβολία όμως ξέρουν από καλά live! Και όποιος τους έχει δει μπορεί να το επιβεβαιώσει! Για τους υπόλοιπους μένει να το διαπιστώσετε μόνοι σας το Σάββατο 19 Μαΐου στο gazarte!

Και όπως ισχυρίζονται και οι ίδιοι: ‘Forget the last album, we’re back to doing what we do best’.

Αbout Portico

Αυτοδίδακτοι και αυτοδημιούργητοι σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 2005. Ξεκινώντας τη μουσική τους διαδρομή με αμέτρητα live live σε pubs, bars, αλλά και ως περιπλανώμενοι μουσικοί στη South Bank ακολούθησαν οι συμμετοχές τους σε φεστιβάλ. Δύο χρόνια μετά το 2007 κυκλοφόρησαν το πρώτο επίσημο studio album τους «Knee Deep in the North Sea» (Βest Album 2007 – Time Out / Vortex/Babel Label) και ένα χρόνο αργότερα ήταν προτεινόμενοι για Mercury Prize. Το δεύτερό τους άλμπουμ, «Isla», ηχογραφήθηκε στα θρυλικά στούντιο Abbey Road (2009, Real World) με παραγωγό τον John Leckie (Radiohead, Stone Roses) κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τους κριτικούς, ενώ το επόμενο ομότιτλο «Portico Quartet» (Real World) ακολούθησε το 2012. Μετά από μια σύντομη περίοδο εμφανίσεων ως το τρίο Portico, επανήλθαν με το τέταρτό τους άλμπουμ «Art In The Age of Automation» (2017, Gondwana) ως Portico Quartet τον Αύγουστο του 2017.

Σάββατο 19 Μαΐου

Τιμές εισιτηρίων: προπώληση: Α’ Ζώνη 25€ Ι Β’ Ζώνη 22€ Ι Γ’ Ζώνη 19€ Ι Όρθιοι 16€

Tα εισιτήρια στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας επιβαρύνονται κατά 3€.

Ώρα έναρξης: 22.00

Duncan Bellamy, drums and electronics

Milo Fitzpatrick, bass

Keir Vine, hang drums and keys

Jack Wyllie, saxophone and keys

*** Τα εισιτήρια είναι θεάματος & δεν περιλαμβάνουν ποτό

Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, τηλ. 210 3460347

