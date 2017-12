«Πώς να γίνεις αμύγδαλο;»

H Τίλλη είναι μια νεαρή κοπέλα που εργάζεται σε τράπεζα.

Η τράπεζα θεωρεί ότι η νεαρή Τίλλη πάσχει από μελαγχολία, για αυτό τη στέλνει στη Λάουρα.

Η Λάουρα είναι μία ψυχίατρος χωρίς αισθήματα.

Η Τίλλη, εν τω μεταξύ, γνωρίζει τυχαία τον Φράνκ, στην τράπεζα όπου εργάζεται, και ερωτεύονται.

Η Τίλλη με την Άννα, ανταλάσσουν τις σκέψεις τους στο κέντρο ομορφιάς της Άννας, όπου η Τίλλη περνάει συχνά τα βράδια.

Μέσα σε όλα αυτά, η Τίλλη περνάει τον χρόνο της κοιτάζοντας έξω απο τα παράθυρα.

Κάποια στιγμή την ώρα που κοιμάται η Τίλλη, ο Φράνκ φυλάσσει τα δάκρυά της σε ένα δοχείο.

Πλησιάζοντας η μέρα των γενεθλίων της γίνεται χαρούμενη, κι όλο και πιο χαρούμενη, κι όλο και πιο χαρούμενη… πράγμα που την οδηγεί στο να πιει μια γουλιά απ’ το δοχείο των δακρύων της.

Η Τίλλη τότε εξαφανίζεται.

Και στη θέση της βρίσκεται ένα αμύγδαλο.

Θα μπορέσει άραγε κάποιος να πάει να την βρει εκεί που βρίσκεται;

Στο “Παιχνίδι της Μελαγχολίας” οι ήρωες αγαπούν τα παράθυρα. Τους αρέσει να ακουμπούν πάνω τους και να αγναντεύουν έξω, να χαζεύουν τη ζωή, να απλώνουν τα χέρια τους στη βροχή και να χαρίζουν σ’ αυτούς που τους κοιτάνε από κάτω ένα μοναδικό κάδρο που σίγουρα θα αποτελούσε έμπνευση για τον Ρέμπραντ ή τον Βερμέερ. Τα παράθυρα, που αποτελούν τη βάση αυτής της παράστασης – σκηνικής εγκατάστασης, βρέθηκαν όλα πλάι στα σκουπίδια ή μέσα στους μεγάλους κάδους για μπάζα της Αθήνας. Και κουβαλούν ένα μεγάλο παρελθόν και μια ιστορία που δυστυχώς ποτέ δεν θα μπορέσει να ειπωθεί. Μπορούν όμως τα ίδια να πουν την ιστορία αυτού του έργου.

Ένα έργο που μιλάει απευθείας στο σήμερα. Απένοχοποιεί κατά κάποιον τρόπο τη μελαγχολία προσδίδοντας της μια τρυφερή ευγένεια. Δείχνει τη δυσκολία ενός μελαγχολικού ατόμου, όπως η Τίλλη, να ενταχθεί στην κανονικότητα που προτείνεται από τη σημερινή κοινωνία. Προτείνει να σκεφτούμε μήπως η μελαγχολία είναι μια πιο ειλικρινής στάση του ανθρώπου απέναντι στη ίδια του τη φύση.

H Σάρα Ρούλ γεννήθηκε το 1974 στο Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών. Φοίτησε στο Brown University υπό την παρακολούθηση της Πάολα Βογκελ η οποία την έπεισε να αλλάξει κατεύθυνση σπουδών κι αντί για ποιητική γραφή να επικεντρωθεί στην θεατρική γραφή. Το 2006 της απονεμήθηκε το βραβείο ΜacArthur Fellowship. Το Laura Pels International Foundation for Theater Award της δόθηκε το 2008 ως διακεκριμένη θεατρική Αμερικανίδα. Το 2016 της δόθηκε το Steinberg Distinguished Playwright Award ενώ μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων έχει υπάρξει δυο φορές υποψήφια για το βραβείο Pulitzer και το 2010 ήταν υποψήφια για τo βραβείο Tony ως συγγραφέας καλύτερου θεατρικού έργου. Σήμερα είναι λέκτορας θεατρικής γραφής και θεατρολογίας στο πανεπιστήμιο Yale University. Το Παιχνίδι της Μελαγχολίας πρωτοπαίχτηκε στο Piven Theater στο Evanston Illinois, στο Princeton University και στο The Echo Theater Company στο Los Angeles το 2002.

Η Κορίνα Γκουγκουλή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Ν. Υόρκη στη Καλών Τεχνών στο Parsons school of design και Πολιτική Θεωρία στο New School for Social Research. Παράλληλα με της σπουδές της παρακολούθησε σεμινάρια στο Stella Adler Acting Studio και συνεργάστηκε με διάφορες θεατρικές ομάδες όπως οι Bread and Puppet Theater και το CITI company. H παράσταση αυτή αποτελεί την πρώτη της επαγγελματική δουλειά μετά την αποφοίτησή της το 2017 από την Δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατερίνη. Αποφοίτησε το 2016 από το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και το 2017 από τη Δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η παράσταση αυτή αποτελεί την πρώτη της επαγγελματική δουλειά μετά τη σχολή.

Η Κορίνα – Άννα Γκουγκουλή και η Ιφιγένεια Καραμήτρου συμμετείχαν ως σπουδάστριες του Εθνικού Θεάτρο στο τρίτο έτος της Δραματικής Σχολής το οποίο με καθηγητή τον Δημήτρη Ήμελλο τιμήθηκε πρόσφατα με το Βραβείο International Student Theater Festival “Danail Chirpansky” στη Βουλγαρία και με το βραβείο Vgik international student festival «special prize of jury- for the highly artistic mastering of word classics by modern theatrical language» στη Ρωσία.

Μετάφραση – Προσαρμογή – Σκηνογραφία – Ερμηνεία: Κορίνα- Άννα Γκουγκουλή & Ιφιγένεια Καραμήτρου

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Ιόλη Ανδρεάδη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη στις 20.15 | Και τα Σάββατα 23 & 30 Δεκεμβίου στις 19.00

*Το σκηνικό της παράστασης παρουσιάζεται ως μόνιμη εικαστική εγκατάσταση στον χώρο του Bios τις στιγμές που η παράσταση δεν πραγματοποιείται.

