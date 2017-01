«Πουθενά να κρυφτείς»

της Chevy Stevens από τις εκδόσεις Διόπτρα

Στο νέο συνταρακτικό θρίλερ της Chevy Stevens, τρεις αδερφές πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία επιβίωσης και εκδίκησης που παγώνει το αίμα.

Η ζωή δεν ήταν ποτέ εύκολη για τις τρεις αδερφές Κάμπελ. Η Τζες, η Κόρτνεϊ και η Ντάνι ζουν σε ένα απομονωμένο ράντσο στον δυτικό Καναδά, όπου δουλεύουν σκληρά και προσπαθούν να αποφύγουν τις γροθιές του πατέρα τους. Μια νύχτα τα πράγματα ξεφεύγουν έπειτα από έναν καβγά? έτσι οι αδερφές είναι αναγκασμένες να το σκάσουν, για να καταλήξουν όμως σε έναν ακόμα χειρότερο εφιάλτη, όταν το φορτηγάκι τους ακινητοποιείται λόγω βλάβης σε μια μικρή πόλη. Ύστερα από μια τυχαία συνάντηση με τα λάθος πρόσωπα εμπλέκονται σε μια τρομακτική, απελπιστική κατάσταση.

Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα προσπαθούν ακόμα να ξεχάσουν όσα είχαν συμβεί εκείνο το καλοκαίρι, όταν χάνονται τα ίχνη της μιας αδερφής? έτσι, θέλοντας και μη, οι δύο αδερφές επιστρέφουν στα παλιά γνώριμα μέρη και, αναπόφευκτα, αναμοχλεύουν το παρελθόν τους.

Αυτή τη φορά δεν υπάρχει οδός διαφυγής.

Το Πουθενά να κρυφτείς είναι ένα αστυνομικό θρίλερ αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά εξερεύνηση των αδελφικών δεσμών.

ISBN: 978-960-605-159-3

Μεταφραστής: Βιολέττα Ζεύκη

Επιμελητής: Δημήτρης Πήχας

Σελίδες: 456

Η Chevy Stevens επιστρέφει με το πιο δυνατό και συγκινητικό της βιβλίο — μια ιστορία επιβίωσης και εκδίκησης.

Η Chevy Stevens μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα στο Νησί Βανκούβερ του Καναδά, όπου εξακολουθεί να ζει με το σύζυγό της και την κόρη τους. Όταν δεν εργάζεται για κάποιο επόμενο βιβλίο της, της αρέσει να κατασκηνώνει με την οικογένειά της στα γύρω βουνά και να κάνει κωπηλασία. Με το πρώτο της μυθιστόρημα, Η Eξαφάνιση, κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα (Best First Novel).

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της: www.chevystevens.com

