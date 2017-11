Η Κάθριν ζει με τον πατέρα της Ρόμπερτ, έναν ιδιοφυή αλλά διαταραγμένο διανοητικά μαθηματικό. Η ίδια έχει διακόψει τις πολλά υποσχόμενες σπουδές της επίσης στα μαθηματικά κι αφοσιώνεται εξολοκλήρου στη φροντίδα του.

Παραμονές των εικοστών πέμπτων γενεθλίων της δέχεται στο σπίτι τη μεγαλύτερή της αδελφή Κλερ με την οποία έχει αποξενωθεί και τον Χαλ, παλιό φοιτητή του πατέρα της ο οποίος εργάζεται πυρετωδώς πάνω στα 103 τετράδια με τις σημειώσεις που έχει αφήσει ο σπουδαίος μαθηματικός με την ελπίδα πως θα ανακαλύψει κάποιο σημαντικό υλικό.

Όταν η Κάθριν και ο Χαλ έρθουν κοντά, εκείνη θα του εμπιστευτεί ένα κρυμμένο τετράδιο με την απόδειξη ενός εξαιρετικά σημαντικού μαθηματικού προβλήματος. Κι ενώ ο Χαλ και η Κλερ αναρωτιούνται για την υπογραφή του σημαντικού αυτού εγγράφου, η Κάθριν προσπαθεί να λύσει το πιο αγωνιώδες απ’ όλα τα ερωτήματα: άραγε μαζί με το ταλέντο έχει κληρονομήσει και την τρέλα του πατέρα της;

Ένα συγκινητικό έργο για τις κόρες και τους πατεράδες, τη φύση της διάνοιας και τη δύναμη της αγάπης, την αφοσίωση και τη συμφιλίωση με την οικογένεια αλλά και με ό, τι μας κάνει ξεχωριστούς.

Το έργο Proof του Ντέιβιντ Όμπερν έχει αποσπάσει τα βραβεία Pulitzer Prize for Drama και Tony Award for Best Play το 2001. Το 2005 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Άντονι Χόπκινς στους κεντρικούς ρόλους ενώ οι παραστάσεις σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο γνώρισαν τεράστια επιτυχία με εξαιρετικές διακρίσεις και κριτικές.

Μετάφραση: Άννα Ελεφάντη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Εν Δράσει

Διανομή

Ρόμπερτ: Χρήστος Βαλαβανίδης

Κάθριν: Ελεάνα Στραβοδήμου

Κλερ: Άννα Ελεφάντη

Χαλ: Χρήστος Καπενής

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:00, Κυριακή 20:00

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 13 ευρώ Φοιτητικό & άνω των 65: 10 ευρώ Ανέργων: 8 ευρώ Ατέλεια: 5 ευρώ

Διάρκεια: 100 λεπτά

Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, τηλ. 210 5232097