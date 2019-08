«Προσωπική Συμφωνία» για δεύτερη χρονιά!

Στο Από Μηχανής Θέατρο θα παρουσιαστεί για δεύτερη χρόνια το βραβευμένο έργο «Προσωπική Συμφωνία» (Taking sides) του Ρόναλντ Χάργουντ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά, από τις 30 Οκτωβρίου.

Η παράσταση κατέκτησε κοινό και κριτικούς και έδωσε στον Νικήτα Τσακίρογλου έναν από τους δυνατότερους ερμηνευτικά ρόλους της καριέρας του, στον Χρήστο Βαλαβανίδη μία σπουδαία θεατρική στιγμή και στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μία σύμπραξη πρωταγωνιστών διαφορετικών γενεών, δίνοντας τον καλύτερο του εαυτό.

Στη Ναζιστική Γερμανία, ο Βίλχελμ Φουρτβένγλερ θεωρείται ο σημαντικότερος Διευθυντής Ορχήστρας γι’ αυτό και χαίρει της εύνοιας του Αδόλφου Χίτλερ. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο κατεχόμενο Βερολίνο, ο Φουρτβένγκλερ θα κατηγορηθεί για τη σχέση του με το Ναζιστικό καθεστώς και θα υποβληθεί σε ανάκριση από τους Αμερικανούς. Την ανάκριση του μαέστρου αναλαμβάνει ο ταγματάρχης Άρνολντ, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αποδείξει πως ο μουσικός υπήρξε στέλεχος των Ναζί κι εκμεταλλεύτηκε τα προνόμια που του προσέφερε το Κόμμα. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι μηδαμινά μόλο ταύτα, τα επιχειρήματα του Φουρτβένγκλερ σχετικά με τη «διατήρηση της Γερμανικής μουσικής παράδοσης και των υψηλών αξιών», συγκρούονται με τις ανεξίτηλες μνήμες του Ταγματάρχη από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους αμέτρητους νεκρούς. O μάρτυρας που θα αλλάξει την τροπή της ανάκρισης είναι ο Ρόντε, δεύτερο βιολί της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, ο οποίος με αντάλλαγμα την προσωπική του απαλλαγή, προδίδει κρυφές πτυχές του μαέστρου.

Το «Προσωπική Συμφωνία» του Ρόναλντ Χάργουντ (συγγραφέα του επίσης βραβευμένου έργου The dresser), γράφτηκε το 1995 και βασίζεται σε πραγματικά ημερολόγια του σπουδαίου μαέστρου Βίλχελμ Φουρτβένγλερ, τα οποία κρατούσε κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του. Πρεμιέρα του έργου έγινε στην Αγγλία, στο Minerva Theatre του Τσίτσεστερ σε σκηνοθεσία Χάρολντ Πίντερ. Για την ερμηνεία του μαέστρου ο Ντάνιελ Μάσεϊ απέσπασε το βραβείο Laurence Olivier Award for Best Actor ενώ το έργο τιμήθηκε με το βραβείο Laurence Olivier Award for Best New Play. Το 2001 μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη σε διασκευή του ίδιου του συγγραφέα, σκηνοθεσία του Ούγγρου Ίστβαν Σάμπο και με τον Χάρβευ Καϊτέλ στο ρόλο του ανακριτή Άρνολντ.

Μετάφραση: Αθανασία Καραγιαννοπούλου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Μουσική Επιμέλεια/ Σύνθεση : Παύλος Κατσιβέλης

Επιμέλεια Κίνησης και Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Παίζουν: Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Βαλαβανίδης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Άννα Ελεφάντη, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Κώστας Κουτρούλης, Δημήτρης Μπούρας

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 18.00, Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 18.00

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος Τετάρτη και Παρασκευή 15 ευρώ, Σάββατο και Κυριακή 18 ευρώ, μειωμένο Τετάρτη και Παρασκευή 12 ευρώ, Σάββατο και Κυριακή 15 ευρώ, Ατέλεια: 5 ευρώ (Τετάρτη)

Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, τηλέφωνο: 210 5232097

