Queer Theatre Awards 2018

Το ελληνικό θέατρο γιόρτασε για 7η χρονιά την περηφάνια και τη διαφορετικότητα με μια λαμπερή τελετή στο ΠΟΡΤΑ με παρουσιαστές τη Νάντια Κοντογεώργη και τον Μίνω Θεοχάρη, αφιερωμένη στην περηφάνια της Zackie Oh, του Ζακ Κωστόπουλου. Μεγάλοι νικητές της βραδιάς, οι παραστάσεις «Rotterdam», «το Χελιδόνι», «ο Καραφλομπέκατσος και η Σπυριδούλα», «ΚΤΕΛ για Κρέστενα» και «το Κάλεσμα της Λορίν».

Τη βραδιά, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, σκηνοθέτησε η Ζωή Ξανθοπούλου σε κείμενα του Μανώλη Βαμβούνη. Η τελετή της απονομής τιμήθηκε από σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ανάμεσα στους καλεσμένους ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Γιώργος Κιμούλης, η Μίνα Αδαμάκη, η Άννα Χατζησοφιά, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Μπέτυ Βακαλίδου, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, η Εμμανουέλα Αλεξίου, η Ελένη Γκασούκα, ο ΆλεξΚάβδας, o Δημήτρης Στρέπκος, ο Γιώργος Χριστοδούλου και ο Γιάννης Σκουρλέτης. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο καλλιτεχνικός συνδιευθυντής της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, Πρόδρομος Τσινικόρης και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, Νίκος Αθανασόπουλος.

Οι παρουσιαστές κάθε κατηγορίας και οι νικητές πήραν το μικρόφωνο για να μιλήσουν για τον Ζακ Κωστόπουλο, με κεντρικό άξονα το φετινό σύνθημα των βραβείων: «Act / REACT», το οποίο παρακινεί τους καλλιτέχνες να αντιδρούν εντός και εκτός θεάτρου σε όσα συμβαίνουν γύρω τους. Το ελληνικό queer θέατρο αντιστέκεται στον συντηρητισμό και τον ρατσισμό της κοινωνίας και τολμά να μιλήσει ελεύθερα και περήφανα για τη διαφορετικότητα, την ταυτότητα φύλου και την ελευθερία αυτοπροσδιορισμού. Η τελετή ήταν προσβάσιμη σε κωφά και βαρήκοα άτομα με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα επί σκηνής από την HandsUp.

Στη διάρκεια της βραδιάς ο Σπύρος Γραμμένος παρουσίασε για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη ηχογράφηση του νέου του τραγουδιού «Η Ψυχή» που αφιέρωσε στον Ζακ Κωστόπουλο με ένα συγκινητικό music video. Τις εντυπώσεις έκλεψε η δημοφιλής θεατρική drag queen Marianah Grindr με δυο νούμερα εμπνευσμένα από τα musicals της χρονιάς Cabaret και Spamalot και η ομάδα Rainbow Dance, η οποία άνοιξε και έκλεισε τη βραδιά με πλούσια χορευτικά shows. Στην πιο συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή της βραδιάς, οι συνεργάτεςτου Ζακ Κωστόπουλου από την παράσταση «ΚΤΕΛ για Κρέστενα» Γιώργος Καλογερόπουλος και Εύη Τσακλάνου, του αφιέρωσαν μια μοναδική εκτέλεση του «It’s a Wonderful World» μαζί με την performer Άννα Γούλα, σε μια κατάμεστη σκηνή απ’ τις αδερφές drag queens της ZackieOh.

Οι Νικητές

Η διοργάνωση αφιέρωσε στον Ζακ Κωστόπουλο το βραβείο genderf**k αισθητικής για ανατροπή των στερεότυπων του φύλου, το οποίο πλέον θα φέρει κάθε χρονιά τιμητικά το όνομα της Zackie Oh. Το βραβείο δόθηκε στην παράσταση στην οποία πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στο θέατρο η Zackie, το «ΚΤΕΛ για Κρέστενα» του Γιώργου Καλογερόπουλου.

Queer Παράσταση της Χρονιάς αναδείχθηκε το «Rotterdam», η βραβευμένη με Ολιβιέ κωμωδία του Τζον Μπρίταιν. Η παράσταση κέρδισε, επίσης, βραβείο ερμηνείας σε ανδρικό ρόλο για τη Ραφίκα Σαουίς στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός trans άνδρα και βραβείο ερμηνείας σε γυναικείο ρόλο για την Κλεοπάτρα Μάρκου ως η λεσβία σύντροφός του. Η παράσταση έρχεται να συμπληρώσει την επτάδα βραβευμένων παραστάσεων από προηγούμενες χρονιές: «Bent», «ο Μικρός Εγώ», «Blue Devils of Tennessee», «Τα Πικρά Δάκρυα της Πέτρα φον Καντ», «οι Αναστατώσεις του Οικότροφου Τέρλες» και «Αμάραντα».

Το τιμητικό βραβείο του Athens Pride για την «Περήφανη Παράσταση της Χρονιάς» πήγε στην παράσταση «το Χελιδόνι» για την τρομοκρατική επίθεση στο Ορλάντο, η οποια πρέσβευσε με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του Athens Pride στο ευρύ κοινό.

Η παράσταση «ο Καραφλομπέκατσος και η Σπυριδούλα» της Λένας Κιτσοπούλου κέρδισε τρία ακόμα βραβεία: το βραβειο κοινού του Περιοδικού Antivirus, πρωτότυπο θεατρικό έργο και ερμηνεία σε ανδρικό ρόλο για την Ελένη Στεργίου, στον μονόλογο μιας νεαρής drag queen.

Το ειδικό βραβείο Trans Ορατότητας δόθηκε στην παράσταση «Το Κάλεσμα της Λορίν» της Φένιας Αποστόλου, η οποία εκτός από τις πολλαπλές παρατάσεις στην Αθήνα, έχει περιοδεύσει την συγκινητική της ιστορία trans αφύπνισης σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Ο Αλέξης Ρίγλης κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας για την queer οπτική του στην εμπορική φάρσα «Ιδιωτικές Ζωές», με ταυτόχρονη διπλή ανάθεση κάθε ρόλου των δυο πρωταγωνιστικών ζευγαριών σε άντρα και γυναίκα ηθοποιό.

Το βραβείο σκηνογραφίας και ενδυματολογίας παρέλαβε ο Ευριπίδης Λασκαρίδης για τους «Τιτάνες», υποδυόμενος τον νέο του εντυπωσιακό γκροτέσκο gender-bending χαρακτήρα του, «το Θηρίο» από την Athens Biennale.

Το βραβείο πρωτότυπης μουσικής παρέλαβε η Μαριλένα Ορφανού (S.W.I.M.) για την electropop club εκδοχή της Lulu σε σκηνοθεσία Δήμητρας Τάμπαση.

Λίστα Νικητών των Queer Theatre Awards 2018

Queer Παράσταση της Χρονιάς:

Rotterdam (Beton 7, Σκην. Μάριος Παναγιώτου)

Βραβείο Athens Pride – Περήφανη Παράσταση της Χρονιάς:

(παράσταση, η οποία υποστηρίζει το μήνυμα και την αποστολή του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας)

Το Χελιδόνι (Μικρό Γκλόρια, Σκην. Ελένη Γκασούκα)

Ειδικό Βραβείο Zackie Oh / Gender-F**k Αισθητική:

(παράσταση, η οποία με στοιχεία της αισθητικής και της σκηνοθεσίας ανατρέπει τις νόρμες των φύλων)

ΚΤΕΛ για Κρέστενα (σκην. Γιώργος Καλογερόπουλος)

Βραβείο Κοινού Περιοδικού Antivirus:

Ο Καραφλομπέκατσος και η Σπυριδούλα (Σταθμός, Σκην. Κωνσταντίνος Μάρκελλος)

Ειδικό Βραβείο Τρανς Ορατότητα:

Το κάλεσμα της Λωρίν (ερμηνεία: Ιωάννης Αθανασόπουλος, σκηνοθεσία: Φένια Αποστόλου)

Ερμηνεία σε Αντρικό Ρόλο (ισοψηφία):

Ραφίκα Σαουίς (Rotterdam)

Ελένη Στεργίου (Ο Καραφλομπέκατσος και η Σπυριδούλα)

Ερμηνεία σε Γυναικείο Ρόλο:

Κλεοπάτρα Μάρκου (Rotterdam)

Σκηνοθεσία:

Αλέξης Ρίγλης (Ιδιωτικές Ζωές)

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία:

Ευριπίδης Λασκαρίδης, Άγγελος Μέντης (Τιτάνες)

Θεατρικό Έργο:

Ο Καραφλομπέκατσος και η Σπυριδούλα (Λένα Κιτσοπούλου)

Πρωτότυπη Μουσική – Τραγούδι:

Μαριλένα Ορφανού, Someone Who Isn’t Me (Lulu)

Οι υποψήφιοι και νικητές σε κάθε κατηγορία βρίσκονται αναλυτικότερα στον επίσημο ιστότοπο www.gaytheatre.gr.

Εδώ και επτά χρόνια τα Queer Theatre Awards αναδεικνύουν τις προσπάθειες για την περήφανη προβολή LGBTQI/ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβιακών, Ομοφυλοφιλικών, Αμφί, Τρανς, Κουήρ, Ίντερσεξ) θεματικών και χαρακτήρων στο θέατρο, μέσα σε μια ακόμα δύσκολη χρονική περίοδο, όπου η διαφορετικότητα γίνεται στόχος επιθέσεων μίσους, βίας και περιθωριοποίησης από την κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας Athens και είναι μια συνδιοργάνωση του θεατρικού blog gkoultoura.gr, του περιοδικού Antivirus και του διαδικτυακού καναλιού GITV.

Συντελεστές

Παρουσιαστές: Νάντια Κοντογεώργη, Μίνως Θεοχάρης

Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Κείμενα: Μανώλης Βαμβούνης

Live Acts: Rainbow Dancers, Queer Tango Athens (www.rainbowdance.gr)

Drag shows: Marianah Grindr

Trophy Queen: Calypso (www.calypsoqween.com)

Για το music video του τραγουδιού «Η Ψυχή» του Σπύρου Γραμμένου χρησιμοποιήθηκαν πλάνα από το Outview Film Festival/Μαρία Κατσικαδάκου και το Vice.

Zackie Oh tribute: Άννα Γούλα Βαρδινογιάννη, Ρίνος Τζάνης και οι drag queens i-Tenya, Chakla Chakla, Vanessa Cardui, Gingerέλα, Aphrodite HGW, Mohdonna, UltraViolence, Λάλα Κωλοπή, Socrates, Nicole Nasty, Violetta και Aria Divine.

Οργάνωση Παραγωγής, Επεξεργασία Video: Μανώλης Βαμβούνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη Χαστά

Φωτισμοί: Βάσω Λακταρίδου

Ροή προβολών: Απόλλων Παπάς

Διερμηνεία για κωφά και βαρήκοα άτομα: HandsUp (www.hands-up.org)

Φωτογράφοι: Άγγελος Μπαράι, Τάσος Μπιλάλ, Γιώργος Σινιοράκης

Σχεδιασμός website: Ars Digitalis – arsdigitalis.co.uk

Γραφιστική ταυτότητα: Madeleine Θεοφιλοπούλου

Κριτική Επιτροπή: Μανώλης Βαμβούνης(θεατρικός συντάκτης, gkoultoura.gr), Μενέλας Σιαφάκας (σκηνοθέτης, gitv.gr), Λίνα Λαχανιώτη(Αρθρογράφος, Περιοδικό Antivirus), Ραφαήλ Μπιλίδας (Athens Pride)

Τα βραβεία Queer Theatre Awards αποτελούν μια συμπαραγωγή του περιοδικού Antivirus, του διαδικτυακού καναλιού gitv και του blog gkoultoura.gr

Με την υποστήριξη του Broker’s Premium Pink Gin

Μέγας Χορηγός: Vodafone Ελλάδος

Τα αγαλματίδια των βραβείων είναι γλυπτά μοναδικά φτιαγμένα από τους καλλιτέχνες Βαϊρακτάρη Λυδια, Γιαμπάνη Νίκο, Καφαντάρη Νιόβη, Τρανό Νίκο και είναι προσφορά του Ά εργαστηρίου γλυπτικής της ΑΣΚΤ.

Σχόλια