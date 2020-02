«Radio GaGa»

Ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια των Queen δανείζει το όνομά του στο νέο θεατρικό έργο “Radio Ga Ga” του Γιώργου Στυλ που θα «εκπέμψει» τα μηνύματά του διεκδικώντας τη θέση του στον κυβερνοχώρο αλλά και στην καρδιά του κοινού, από τις 26 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή στις 18:00 στο θέατρο ΊΣΟΝ.

«Το μόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι λίγη έμπνευση, λίγο παιχνίδι. Κι όταν ζεστάνει το μέσα του, όλα είναι δυνατά».

Κανένας

Μια «τυχαία» συνεύρεση τεσσάρων ανθρώπων στην ταράτσα ενός παλιού νεοκλασικού στα Εξάρχεια θα δώσει πνοή σ’ έναν καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό, τον Radio Ga Ga. Ένας Kανένας, κάποιος Βασίλης, η Σήλια και μία Αλέξια, όλοι τους άνθρωποι της διπλανής πόρτας, θα γνωρίσουν για πρώτη φορά τον μαγικό κόσμο ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ένα μετέωρο μουσικό ταξίδι, που γίνεται η αφορμή ν’ αγγίξουν ευαίσθητες χορδές άλλων ανθρώπων, θα τους φέρει στο όριο της αυτογνωσίας. Σύντομα θα κληθούν να πάρουν χωρίς ψευδαισθήσεις μια απόφαση για το μέλλον τους.

Αφορμή για τη δημιουργία του έργου ήταν το ραδιοφωνικό μονοπάτι που περπάτησαν μαζί ως ραδιοφωνικοί παραγωγοί οι ηθοποιοί της παράστασης. Ο τίτλος του έργου παραπέμπει στο ομώνυμο μουσικό κομμάτι των Queen, μέσα από το οποίο εναντιώθηκαν στη δύναμη της εικόνας, που έφερνε η εξάπλωση τότε της τηλεόρασης, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο «κλασικό» ραδιόφωνο. Στη σημερινή εποχή η δύναμη της εικόνας έχει ενισχυθεί με την επικράτηση των social media και της άκρατης εισβολής τους στη ζωή μας, ενώ το ραδιόφωνο συμβολίζει την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή.

Radio Ga Ga : social media plastic way of life VS human oriented pleasureful way of life.

Το “Radio GaGa” είναι το τρίτο στη σειρά θεατρικό έργο του Γιώργου Στυλ, μετά τα «mars1: Μοναξιά στη Γη» (2015) και «Nakiami: Δεν κλαίω άλλο» (2011).

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Εικαστική επιμέλεια: Γιώργος Στυλ

Επιμέλεια κίνησης: Ηλέκτρα Αρσενίδου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καβαλιεράκης

Παραγωγή: Ομάδα Κύνικs

Παίζουν: Αντώνης Καραστεργίου, Αλέξανδρος Λουίζος, Μαρία Παρίκου, Γιώργος Στυλ, Χιόνια Χιωτέλλη

… και ένας καλεσμένος-έκπληξη σε κάθε παράσταση!

Από 26 Ιανουαρίου έως 12 Απριλίου

Ημέρα/ώρα: Κυριακή στις 18:00

Διάρκεια: 90’

Εισιτήρια: 10€ (Κανονικό), 7€ (Μειωμένο), 5€ (Ατέλειες)

Θέατρο ΊΣΟΝ, Μελενίκου 33, Βοτανικός, τηλ. 2130411546, 6945513860

Σχόλια