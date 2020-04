Restart κάνε στη ζωή σου!

Όλο αυτό τον καιρό που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας είναι ίσως μια κατάλληλη περίοδος για να ανακαλύψουμε καλύτερα τον εαυτό μας & να κάνετε ένα restart!

Φυσικά είναι & μια καλή περίοδος,’ώστε να κάνουμε έναν εσωτερικό διάλογο.

Οπότε είσαι κλεισμένη στο σπίτι; Μη το βάζεις κάτω!

Κάνε restart στη ζωή σου αυτές τις μέρες & αυτό γιατί πρέπει να βάλεις σε μια τάξη τα θέλω σου.

Κάνε restart στη ζωή σου σε όλες τις υποχρεώσεις που έχεις σε όλους τους τομείς της ζωής σου.

Ζήσε τη στιγμή χωρίς να ανησυχείς

Καταρχάς,μπορείς απλά να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να ανησυχείς!

Πάμε να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνεις :

Πάρε ένα άδειο τετράδιο & κατέγραψε τις υποχρεώσεις σου

Βάλε σε σειρά προτεραιότητας τα θέλω σου

Φτιάξε το σπίτι σου,ώστε να έχεις καλή ενέργεια

Πέτα ή χάρισε ό,τι δεν χρησιμοποιείς ή ό,τι δεν φοράς πλέον

Διάβασε ένα καλό βιβλίο ψυχολογίας

Κατέγραψε τα συναισθήματά σου

Απομάκρυνε τους τοξικούς ανθρώπους από δίπλα σου

Μην στεναχωριέσαι για τον πρώην σου σε περίπτωση που έχεις χωρίσει

Αν νιώθεις μοναξιά & έχεις την οικονομική δυνατότητα μπορείς να υιοθετήσεις ένα αδεσποτάκι

Το restart στη ζωή σου μπορείς να το κάνεις ώστε να νιώσεις καλά εσύ μέσα σου,επειδή δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για όλα!

Stay as you are : Μην αλλάξεις όμως χαρακτήρα & αλλοιωθεί η προσωπικότητά σου,διότι τότε θα είσαι κάτι το ψεύτικο.

Αυτό που πρέπει να αλλάξεις είναι απλά η διάθεσή σου & να πετάξεις ότι σου χαλάει την ψυχολογία.

Επίσης,εσύ που είσαι σε σχέση μπορείς να διαβάσεις ένα σχετικό κείμενο που έχω γράψει για το πώς να περάσεις δημιουργικό χρόνο με το ταίρι σου στην καραντίνα!

Επιπλέον, σου έχω & ένα ακόμα κείμενό μου για το πώς να περάσεις τη μέρα σου στην καραντίνα!

Τέλος, για εσένα που έχεις χωρίσει σου παραθέτω ένα ακόμη κείμενό μου σχετικά με χωρισμό & καραντίνα!

*Η φωτογραφία είναι από το Canva*

Τίνα Α.Μιχαηλίδου

Relationship Blogger

