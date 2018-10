«Ρομποτική και συναισθηματική νοημοσύνη: μύθοι, φαντασιώσεις και πραγματικότητα»

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του Megaron Plus, η Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνουν για μία ακόμη χρονιά τον κύκλο «CNRS–Ξεπερνώντας τα σύνορα της γνώσης» σε συνεργασία με το εξέχον ερευνητικό ίδρυμα,δίνοντας έμφαση στους πραγµατικούς εξερευνητές του αιώνα µας, σε αυτούς που ανιχνεύουν τη ζωή στο απειροελάχιστο, που ανατρέχουν στον χρόνο, που εξερευνούν τα όρια του σύµπαντος, που µετατρέπουν την πολυπλοκότητα του κόσµου σε εξισώσεις.

Στην πρώτη διάλεξη του φετινού κύκλου, το ενδιαφέρον στρέφεται σε μια νέα πραγματικότητα που έχει εισχωρήσει στην καθημερινή μας ζωή και εξετάζεται το ερώτημα της θέσης των ρομπότ στην κοινωνία μας. Σε αυτό το ερώτημα έχει προσκληθεί να δώσει απαντήσεις η Laurence Devillers [Λωράνς Ντεβιλέρ], μία από τις κορυφαίες γαλλίδες επιστήμονες στον χώρο της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη μηχανή, που θα δώσει τη διάλεξη με τίτλο «Ρομποτική και συναισθηματική νοημοσύνη: μύθοι, φαντασιώσεις και πραγματικότητα» την Πέμπτη 11 Oκτωβρίου 2018 στις 7 το βράδυ. Η Λωράνς Ντεβιλέρ είναι καθηγήτρια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και ερευνήτρια στο εργαστήριο LIMSI-CNRS στον τομέα «Συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις στις προφορικές αλληλεπιδράσεις.» Προλογίζειο Νίκος Φακωτάκης, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας.

Η διάλεξη θα γίνει στη γαλλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας. Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 5:30 μ.μ.

Η Laurence Devillers είναι καθηγήτρια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και ερευνήτρια στο εργαστήριο LIMSI-CNRS στον τομέα «Συναισθηματικές και κοινωνικές διαστάσεις στις προφορικές αλληλεπιδράσεις.» Έχει γράψει το βιβλίο Des robots et des hommes: mythes, fantasmes et réalités (Ρομπότ και άνθρωποι: μύθοι, φαντασιώσεις και πραγματικότητα, εκδόσεις Plon, 2017). Είναι μέλος της Επιτροπής για τη δεοντολογία της έρευνας στις ψηφιακές επιστήμες και τεχνολογίες (CERNA) της ερευνητικής ομάδας Allistène. Από το 2016 συμμετέχει στην «IEEE Global Initiative for Ethical Considerations in the Design of Autonomous Systems». Είναι υπεύθυνη έργου στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Σύγκλισης DATAIA που ασχολείται με την Επιστήμη των Δεδομένων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κοινωνία. Τέλος, λαμβάνει μέρος στην ανάπτυξη της πλατφόρμας TransAlgo (διαφάνεια και επεξήγηση των αλγόριθμων) στο Πανεπιστήμιο Paris-Saclay καθώς και στην πρωτοβουλία HUB France IA για ζητήματα ηθικής.

Η δημιουργία μιας κοινωνικής σχέσης και ενός συναισθηματικού δεσμού με μηχανές δεν αποτελεί πια όνειρο ενός συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα θέμα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια πολλούς ερευνητές, συμπεριλαμβανομένης της ομάδαςτης Λωράνς Ντεβιλέρ στο LIMSI-CNRS (Εργαστήριο Πληροφορικής στη Μηχανική και τις Επιστήμες Μηχανικών) στη Γαλλία. Αυτά τα ρομπότ θα ζουν στα σπίτια μας και θα μοιραστούν μαζί μας ιστορίες ζωής. Οι ικανότητές μας για συναισθηματική κατανόηση μπορούν να μας οδηγήσουν σε ψευδαισθήσεις όσον αφορά τις πραγματικές δυνατότητες των ρομπότ. Επομένως, η εισβολή τους στη ζωή μας εγείρει ηθικό προβληματισμό. Αν τα ρομπότ έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν μόνα τους όπως κάνουν τα παιδιά, είναι σκόπιμο να τα προγραμματίσουμε με ηθικές αξίες και κανόνες για τη ζωή στην κοινωνία και να ελέγξουμε την εκπαίδευσή τους. Με βάση την εμπειρία της ως ερευνήτριας στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής και στον τομέα της συναισθηματικής και ηθικής πληροφορικής, η Λωράνς Ντεβιλέρ προτείνει να σκεφτούμε τη θέση των ρομπότ στην κοινωνία, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, του ευ ζην και της εκπαίδευσης.

