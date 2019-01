«Σέρλοκ Χολμς & Δρ. Γουάτσον» (Holmes & Watson)

31 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Χρειάστηκαν δέκα χρόνια για να ενωθεί ξανά το περίφημο κωμικό ντουέτο των ταινιών Step Brothers και Talladega Nights και να επιστρέψει αυτή τη φορά στους ρόλους του πασίγνωστου δίδυμου της κλασικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο Will Ferrell (Stranger Than Fiction) είναι ο Σέρλοκ Χόλμς (Holmes) και ο John C. Reilly (Chicago) είναι ο πιστός βοηθός του Γουάτσον (Watson) σε μία ανατρεπτικά αστεία εκδοχή των ηρώων του Arthur Conan Doyle. Γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Etan Cohen (Idiocracy, Men in Black 3) η απολαυστική αυτή κωμωδία αποτελεί έναν ξεκαρδιστικό φόρο τιμής στον θρυλικό ντετέκτιβ και τον πιστό βοηθό του. Οι δύο πρωταγωνιστές πλαισιώνονται από ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Ralph Fiennes (The Constant Gardener), Kelly Macdonald (Gosford Park), Rebecca Hall (The Town) και τον Rob Brydon (The Trip).

Όταν ένα πτώμα αποκαλύπτεται μέσα στην τούρτα γενεθλίων του Χόλμς (Will Ferrell), όλα δείχνουν ότι πίσω από τη νοσηρή έκπληξη κρύβεται το εγκληματικό μυαλό του Τζέιμς Μοριάρτι (Ralph Fiennes). Όμως, ο διάσημος ντετέκτιβ διατηρεί τις αμφιβολίες του. Όσο η έρευνα ανατρέπει όλα τα δεδομένα, ο Σέρλοκ Χολμς και ο Δρ. Γουάτσον αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή της συνεργασίας τους. To ντουέτο πρέπει να παραμείνει δεμένο για να βρει τον δολοφόνο, να σώσει τη Βασίλισσα και να αποκαταστήσει τη φήμη του. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι δε θα χωρίσουν οι δρόμοι τους εξαιτίας αυτής της μυστηριώδους υπόθεσης.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Etan Cohen

Παίζουν: Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca Hall, Rob Brydon, Kelly Macdonald, Ralph Fiennes, Lauren Lapkus

Μουσική: Mark Mothersbaugh

Διάρκεια: 90’

Σχόλια