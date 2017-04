“So in love”: Ο Μάριος Φραγκούλης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Κάθε εμφάνιση του Μάριου Φραγκούλη είναι μια γιορτή της μουσικής. Αυτή τη φορά ο πολυαγαπημένος διεθνής σταρ διαλέγει να ερμηνεύσει εμβληματικά τραγούδια που έχουν χαραχτεί στο μυαλό και τις καρδιές των θεατών των μιούζικαλ και του κινηματογράφου, με θέμα την αγάπη και τον έρωτα. “So in love” είναι το σύνθημα της συναυλίας, ο κωδικός για να ανοίξουν οι πόρτες και το κοινό να ακολουθήσει τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη στα μονοπάτια των «Phantom of the opera», «Les Miserables», «West Side Story», «Kiss me Kate», «Sunset Boulevard», «The King and I» και «La vita e bella» μεταξύ άλλων. Με το So In Love, ο Μάριος Φραγκούλης συναντά ξανά αγαπημένους πρωταγωνιστές ρόλους που έχει υποδυθεί στο παρελθόν στα πιο διάσημα θέατρα του κόσμου στην Σκάλα του Μιλάνο, αλλά και στο περίφημο West End του Λονδίνου.

Το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Μάριος Φραγκούλης θα γιορτάσει την ζωή, το πάθος και τον έρωτα μέσα από τις μουσικές των πιο αγαπημένων μιούζικαλ και ταινιών του κινηματογράφου. Ιδανικός ξεναγός για αυτό το ταξίδι είναι ο αγαπημένος Έλληνας ερμηνευτής με την τεράστια διεθνή καριέρα που τον έχει φέρει συχνά μπροστά στο κοινό της Σκάλα στο Μιλάνο, της Νέας Όπερας στη Μόσχα, του Royal Albert Hall στο Λονδίνο και σε δεκάδες άλλα συναυλιακούς χώρους-ναούς της μουσικής.

O Έλληνας τενόρος δεν σταματά να εκπλήσσει το κοινό με τις επιλογές του, όπου κι αν εμφανίζεται, από την Αμερική ως την Ασία, σε συναυλίες που συχνά έγιναν ειδικές εκπομπές στο αμερικανικό κανάλι PBS. Οι συνεργασίες του Μάριου Φραγκούλη, που μεταξύ άλλων έχει ηχογραφήσει στη Sony Classical και περιλαμβάνουν τη Philharmonia Orchestra και την Boston Pops Orchestra, τον αναδεικνύουν σε έναν μοναδικό σταρ του classical crossover. Επίσης, είναι δύσκολο να ξεχάσει κανείς το εγχώριο εκτόπισμα του καλλιτέχνη, που έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες (όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Σταύρος Ξαρχάκος) και έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία.

Μαζί του οι εξαιρετικές σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη και Μυρσίνη Μαργαρίτη.

29 Απριλίου 2017, ώρα 20:30

Τιμές:

Φοιτητές, μαθητές, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+: € 12

Ζώνη Γ: € 25

Ζώνη Β: € 35

Ζώνη Α: € 45

Διακεκριμένη Ζώνη: € 55

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

