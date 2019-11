Sonny Touch & Παιδί Τραύμα στο Death Disco!

Η νεοσύστατη δισκογραφική εταιρία Veego Records σας προσκαλεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στο Death Disco για ένα μοναδικό double bill live με το Παιδί Τραύμα και τον Sonny Touch.

Μόλις πριν από ένα χρόνο, το Παιδί Τραύμα κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο του και λίγο αργότερα ακολούθησε το συλλεκτικό βινύλιο από τη Veego Records. Οι «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις» έλαβαν εξαιρετικές κριτικές και έκαναν αρκετά αισθητή την παρουσία του στην ελληνική σκηνή. Πρόσφατα, το Παιδί Τραύμα παρουσίασε το video clip για το τραγούδι «Σαν Ιχθύς» σε σκηνοθεσία The Boy.

Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε το πρώτο ηχογραφημένο album του Sonny Touch μετά από εννέα χρόνια, “Leave Space for the little Animals”, ένα πραγματικά ενιαίο concept album το οποίο μπορεί να παίζει ακατάπαυστα στο repeat. To άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά και σε συλλεκτικό βινύλιο. Ο Sonny Touch, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας με τόπο διαμονής πλέον το Ελσίνκι, έρχεται στην Αθήνα σε μια από τις πολύ σπάνιες εμφανίσεις του για να παρουσιάσει το άλμπουμ του και όχι μόνο. YouΤube || Bandcamp || Spotify ||Apple Music || Deezer

H Veego Records δημιουργήθηκε με σκοπό να κυκλοφορήσει «βινύλια που έχουν ανάγκη να αγαπηθούν με τον τρόπο που ξεκινήσαμε κάποιοι να αγαπάμε την μουσική». Οι δύο πρώτες κυκλοφορίες της επιβεβαιώνουν εμπράκτως αυτό το σκοπό.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21.00

Είσοδος: 8 ευρώ

Death Disco, Ωγύγου 16, Ψυρρή

