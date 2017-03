«Στα δάση της Σιβηρίας» (Dans les forets de Siberie/ In the forests of Siberia)

Ο Τέντι έχει κουραστεί από τη βοή του σύγχρονου κόσμου. Για να εκπληρώσει την ανάγκη του για ελευθερία, αποφασίζει να απαρνηθεί τις πολυτέλειες μίας εύρωστης ζωής στο Παρίσι. Εγκαταλείπει την υψηλή θέση υπευθύνου νέων μέσων επικοινωνίας σε μεγάλη εταιρία, κλείνει μια για πάντα το κινητό του και ταξιδεύει ως τον παγετό της Σιβηρίας, επιλέγοντας τη ζωή σε μία καλύβα, με τα απολύτως απαραίτητα. Σιγά σιγά αντιλαμβάνεται ότι η ζωή σε ένα τέτοιο μέρος δεν έχει μόνο την ηρεμία που είχε φανταστεί. Ο κίνδυνος καραδοκεί ακόμη και στο πιο φωτεινό τοπίο. Το βράδυ που χάνεται στη χιονοθύελλα θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο αν δεν ήταν εκεί ο Αλεξέι, ένας Ρώσος καταζητούμενος που ζει κρυμμένος στα δάση της Σιβηρίας για χρόνια. Ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικούς άνδρες αναπτύσσεται μία φιλία που είναι συγχρόνως τόσο αναπάντεχη όσο και απαραίτητη και για τους δύο.

Η ταινία είναι βασισμένη στο αυτογραφικό βιβλίο του Σιλβέν Τεσόν. Ο Τεσόν είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς συγγραφείς της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και ειδικότερα του «nature writing», όπως είναι ο όρος στα αγγλικά και αναφέρεται στους λογοτέχνες που δεν επισκέπτονται απλώς κάποια μέρη, αλλά ζουν στη φύση προτού γράψουν γι’ αυτήν. Πρόκειται για μικρές εποποιίες, στοχαστικές φυγές, όπου τα φυσικά φαινόμενα και το φυσικό τοπίο αποτελούν το πεδίο της δράσης αλλά και των ιδεών. Από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του είδους, ο Γάλλος Σιλβέν Τεσόν βραβεύτηκε με το Βραβείο Γκονκούρ (γαλλ. Prix Goncourt ), ένα από τα σημαντικότερα βραβεία λογοτεχνίας για το σύγγραμμά του «Στα Δάση της Σιβηρίας» (Dans les forêts de Sibérie).

Σκηνοθεσία/ Σενάριο:: Σαφί Νεμπού

Παίζουν: Ραφαέλ Περσονάζ, Γιευγκένι Σιντίκιν

Διάρκεια: 105′

