Stefano Noferini και Hector στο Grand Poolside Summer Party!

Την Κυριακή 22 Ιουλίου, το Steam Athens επιστρέφει σε συνεργασία με την Dtp Events και την Deep Phase για το μεγαλύτερο και πιο… καυτό poolside party. Ο Ιταλός master της minimal house & tech house Stefano Noferini και ο Μεξικανός Hector, πατέρας των «τρελών» Vatos Locos έρχονται για δύο sets στο πιο epic pool party του καλοκαιριού!

Stefano Noferini

Ο Ιταλός Stefano Noferini των ανατρεπτικών ήχων ξεσηκώνει ακόμη και τους djs στα backstage! Έχοντας περάσει από τα decks των μεγαλύτερων clubs παγκοσμίως όπως το Space Ibiza και το Ministry of Sound ξέρει πως να «ανατινάξει» το dancefloor, ενώ οι συνεργασίες του με τους μεγαλύτερους djs αποτυπώνονται σε CDs & vinyls δισκογραφικών κολοσσών. Artist of the Year το 2011 και ιδρυτής πλέον της Deeperfect Label, είναι εγγύηση της πιο καυτής νύχτας αυτού του καλοκαιριού!

HECTOR (Vatos Locos)

Σταθερό όνομα στα line up των μεγαλύτερων festivals ανά τον κόσμο, o Μεξικανός Hector είναι ο «πατέρας» των τρελών Vatos Locos. Ιδρυτής της familia που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο BPM Festival στο Μεξικό, ξεσηκώνει το κοινό του από live sets αλλά και μέσα από το studio, ανανεώνοντας διαρκώς την «τρέλα» του brand με ανερχόμενα ταλέντα!

22 Ιουλίου, μέσα στο καυτό καλοκαίρι ο Stefano Noferini και ο Hector έρχονται για μια νύχτα γεμάτη ανατροπές!

Galazio Seaside Weddings, Λεωφόρος Ποσειδώνος 26, Ελληνικό, Αθήνα

