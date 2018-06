Summer Nostos Festival!

To Summer Nostos Festival φιλοξενεί το διάσημο έργο Drone Mass, ένα 60λεπτο ορατόριο που συνδυάζει μελωδίες έγχορδων οργάνων, ηλεκτρονικών ήχων και φωνητικών και αποτελεί σύνθεση του Ισλανδού Jóhann Jóhannsson, υποψήφιου για Oscar καλύτερης μουσικής σε δύο ταινίες, μεταξύ των οποίων το The Theory of Everything που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του διάσημου θεωρητικού φυσικού, Steven Hawking.

Το Drone Mass αντλεί την έμπνευσή του από τα χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης Ναγκ Χαμαντί, θρησκευτικών κειμένων που έχουν χαρακτηριστεί ως το Κοπτικό Ευαγγέλιο των Αιγυπτίων και πραγματεύεται συμπαντικές και υπαρξιακές αντιλήψεις του φιλοσοφικού ρεύματος του Γνωστικισμού. Πέρα από τη φιλοσοφική του πλευρά, το έργο προσεγγίζει τη θρησκευτική και μουσική διάσταση του βόμβου, του μονότονου και συνεχούς ήχου, που εμφανίζεται σε πολλές θρησκείες και βοηθάει τους ανθρώπους με τρόπο ποιητικό να προσεγγίσουν την έννοια του θείου και της πνευματικότητας. Ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του Drone Mass είναι ένας ύμνος που αποτελείται από μία φαινομενικά ακατάληπτη σειρά φωνηέντων, η οποία μας φέρνει στο μυαλό μεσαιωνικά τραγούδια και προσδίδει στο έργο μία βαθιά θρησκευτικότητα. Το Drone Mass, που έκανε πρεμιέρα στον αιγυπτιακό ναό του Dendur στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, θα παρουσιαστεί στο Summer Nostos Festival από το διεθνούς φήμης American Contemporary Music Ensemble και το Theatre of Voices υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier. Πρόκειται για μία πολυδιάστατη σύνθεση που αγκαλιάζει φιλοσοφικά και θρησκευτικά στοιχεία του παρελθόντος, κάνοντάς τα επίκαιρα στο σήμερα. Η καλλιτεχνική φιλοδοξία του έργου θα μπορούσε να το φέρει κοντά στην αξεπέραστη μελοποίηση των Carmina Burana από τον Carl Orff, αφού συνδυάζει το παγερό δράμα του μινιμαλισμού και την αρμονία της θρησκευτικής μουσικής παράδοσης, μπολιασμένα με στοιχεία της σύγχρονης pop και του ψηφιακού κινηματογράφου. 17 –24 Ιουνίου Drone Mass In memoriam: Jóhann Jóhannsson Ένα 60λεπτο ορατόριο που συνδυάζει μελωδίες έγχορδων οργάνων, ηλεκτρονικών ήχων και φωνητικών. Δευτέρα 18 Ιουνίου 20.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ Είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή που θα ξεκινήσει στις 12/06 στις 12.00 στο www.SNFestival.org. Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά από 6 ετών και άνω Συντελεστές: Drone Mass (2015) του Jóhann Jóhannsson American Contemporary Music Ensemble (ACME) & Theatre of Voices Διευθύνει ο Paul Hillier American Contemporary Music Ensemble: Clarice Jensen, Καλλιτεχνική Διευθύντρια & Τσέλο Ben Russell, Βιολί Yuki Numata Resnick, Βιολί Caleb Burhans, Βιόλα Theatre of Voices: Paul Hillier, Καλλιτεχνικός Διευθυντής & Διευθυντής Χορωδίας Else Torp Kate Macoboy Signe Asmussen Iris Oja Paul Bentley-Angell Jakob Skjoldborg Steffen Bruun Lauritz Jakob Thomsen Christina Vantzou and John Also Bennett, Electronics Francesco Donadello, Ηχολήπτης Το SNFestival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με δωρεά από το ΙΣΝ και διεξάγεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωφελούς του δράσης και της συνεχιζόμενης υποστήριξής του προς το ΚΠΙΣΝ, επιστρέφει για μία φορά τον χρόνο, κάθε Ιούνιο στο σπίτι που δημιούργησε για όλον τον κόσμο, διοργανώνοντας και χρηματοδοτώντας τις εκδηλώσεις του SNFestival, σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάδειξης του ΚΠΙΣΝ. Η υλοποίηση του SNFestival πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

