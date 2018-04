«Τα βιβλία του αίματος 1»

του Clive Barker από τις Εκδόσεις Οξύ

Η σαδιστική αντίληψη που καταθέτει για τον τρόμο ο Clive Barker θα σας κάνει να ανατριχιάσετε από την κορυφή ως τα νύχια. Οι ιστορίες που περιέχονται στα Βιβλία του αίματος θα χωθούν σε μια γωνιά της ψυχής σας και θα παραμείνουν πεισματικά εκεί – όσο κι αν θέλετε να λυτρωθείτε από τις ιστορίες του, από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε την ανάγνωσή τους, θα έχουν ήδη αιχμαλωτίσει ένα κομμάτι της ψυχής σας που πλέον, ό,τι και να κάνει, δεν θα μπορεί να δραπετεύσει. Η σχεδόν ποιητική και λογοτεχνική πρόζα της γραφής του, η ποιότητά της, οι απόλυτα πειστικοί χαρακτήρες, το χιούμορ του, το γεγονός ότι όσα οραματίζεται ο συγγραφέας αποτυπώνονται αβίαστα στα κείμενα αυτά με μοναδικό κινηματογραφικό τρόπο, εθίζουν τον αναγνώστη κάνοντάς τον να παραδοθεί αμαχητί στις ιστορίες του μέχρι την τελευταία λέξη.

Η καθεμία από τις ιστορίες που βρίσκονται στους έξι τόμους των Βιβλίων του αίματος θα αλιεύσουν από το υποσυνείδητό σας τους καλά θαμμένους και απωθημένους φόβους σας. Πρόκειται για μια επική συλλογή του μακάβριου. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε την ανάγνωση, είστε αναγκασμένοι να περπατήσετε στα σκοτεινά μονοπάτια της ύπαρξης που αφειδώς προσφέρει ο συγγραφέας. Το χειρότερο είναι ότι θα επιστρέφετε μαρτυρικά ξανά και ξανά σ’ αυτά τα μονοπάτια, καθώς κανείς δεν μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο του Clive Barker μόνο μία φορά.

ISBN: 978-960-436-529-6

Μετάφραση: Γιάννης Πλεξίδας

Αριθμός σελίδων: 272

Ο Clive Barker γεννήθηκε στο Λίβερπουλ το 1952. Συγγραφέας των έργων Υφαντόκοσμος, Ο κλέφτης του πάντοτε, Τα βιβλία του αίματος, Καταραμένο παιχνίδι, The inhuman condition, In the flesh, Cabal, Imagica, Το μεγάλο μυστικό θέαμα, Αείπολη, Το αρχαίο μυστήριο κ.ά., θεωρείται από τους κορυφαίους μυθιστοριογράφους τρόμου και φαντασίας. Το 1985 του απονεμήθηκε το World Fantasy Award. Πέρα από συγγραφέας, είναι επίσης εικονογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων τις ταινίες Nightbreed, Lord of Illusions, τη σειρά Candyman και την τριλογία Hellraiser. Ζωγραφικά έργα του εκτίθενται τακτικά στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Στις πιο πρόσφατες δουλειές του περιλαμβάνονται το βραβευμένο με Όσκαρ Gods and Μonsters και μια έκθεση ερωτικών πινάκων και φωτογραφιών με τίτλο: The weird and the wicked. Ο συγγραφέας ζει στο Λος Άντζελες.

Σχόλια