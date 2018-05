Ταχύρρυθμη εκπαίδευση στις διατροφικές διαταραχές

Η Μαρία Τσιάκα, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών και η ομάδα της πραγματοποιούν τετραήμερη ταχύρρυθμη εκπαίδευση στο χώρο του κέντρου στην Κηφισιά ( Κήπων 40 και Χελιδονούς). Κατά τη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες θ’ αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις της επιστήμης των διατροφικών διαταραχών και των συνηθέστερων κλινικών μορφών τους, όπως εμφανίζονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εστιάσει στην αιτιολογία, την ταξινόμηση, την επιδημιολογία, τα συμπτώματα, καθώς και τις επιπλοκές. Βασικός στόχος είναι η προετοιμασία για τη σταδιοδρομία των εκπαιδευόμενων στον τομέα των διατροφικών διαταραχών.

Σε ποιους απευθύνεται και προϋποθέσεις συμμετοχής

Η παρούσα εκπαίδευση αφορά τους ειδικούς που ενδιαφέρονται ν’ αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση στη διάγνωση αλλά και την αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου σε μια από τις ακόλουθες ειδικότητες: ιατρικής, νοσηλευτικής, εργοθεραπείας, διαιτολογίας, ψυχολογίας-ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.

Γιατί να την παρακολουθήσω;

Η εκπαιδευτική ομάδα απαρτίζεται από έμπειρους ειδικούς στο χώρο των διατροφικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων και επιστημόνων με ιατρικό/παιδιατρικό υπόβαθρο. Επιπλέον, συνεργάτες από το εξωτερικό θα συνδράμουν μέσω διαδικτυακών εισηγήσεων, καθώς επίσης ασθενείς και γονείς θα δώσουν το δικό τους στίγμα. Με λίγα λόγια, θ’ αποκτήσετε σφαιρική και έγκυρη γνώση και θα μάθετε ποιοι είναι οι καθοριστικοί σταθμοί στο μαγικό μονοπάτι της ανάρρωσης.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα έχετε αναπτύξει νέες, εφαρμόσιμες δεξιότητες, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο φροντίδας που θα παρέχετε στους ασθενείς σας. Ίσως, μάλιστα, να είστε ένας από τους ειδικούς που θα ενταχθούν στη θεραπευτική ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών.

Δομή και χρήσιμες πληροφορίες

Οι θεματικές που θ’ αναπτυχθούν είναι οι εξής:

Διατροφικές διαταραχές σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα.

Επιδημιολογία των διατροφικών διαταραχών .

Πώς μια διατροφική διαταραχή επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια και ποιος είναι ο ρόλος της στην ανάρρωση.

Γενετικές, βιολογικές και ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις των διατροφικών διαταραχών.

Ο ρόλος της διατροφής στην κλινική αξιολόγηση των ασθενών με διατροφική διαταραχή.

Παιδική ανάπτυξη και διατροφικές διαταραχές.

Συννοσηρότητα των διατροφικών διαταραχών με άλλες ψυχιατρικές νόσους.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί δύο Σαββατοκύριακα, συγκεκριμένα 9-10 και 23-24 Ιουνίου από τις 09:00 έως και τις 18:00 και θα περιλαμβάνει διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και προσομοιώσεις με role playing. Στα τελευταία, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρές ομάδες.

Με το πέρας της εκπαίδευσης, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κόστος: 350 € (+ 24% ΦΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών στο τηλέφωνο: 210 8004493.

Η Μαρία Τσιάκα είναι Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Σπούδασε Ψυχολογία, έχει εκπαιδευτεί στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ψυχολογικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής του Institute of Psychiatry, King’s College London. Επίσης, είναι μέλος διαφόρων Συλλόγων και Οργανισμών, όπως EFTA (European Family Therapy Association), ECED (European Council on Eating Disorders), AED (Academy of Eating Disorders), IAEAP (International Association for Eating Disorders Professionals).

Περισσότερες πληροφορίες για την κα Τσιάκα αλλά και το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της, www.hcfed.gr

