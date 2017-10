Terata the musical!: The 4D musical for kids του Γιώργου Θεοφάνους

Terata the musical! Οι πρόβες είναι στην τελική ευθεία. Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα TERATA the musical στη διάρκεια της οποίας ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσίασε σκηνές από το μιούζικαλ και μίλησε γι αυτό το εγχείρημα.

Τέρατα, τέρατα, τέρατα….. Που; Στη Τερατοχωματερή και στο Σύγχρονο Θέατρο από το Σάββατο 21 Οκτωβρίου όπου ο Γιώργος Θεοφάνους κάνει πράξη το καινούργιο του στοίχημα

«Τα Τέρατα, για τον Γιώργο Θεοφάνους, είναι ένα σύγχρονο έργο με χιούμορ, τραγούδι και χορό, μηνύματα για το μέλλον του πλανήτη μας αλλά και 14 εξαιρετικούς χορευτές οι οποίοι μεταμορφώνονται διαρκώς μπροστά στα μάτια των θεατών. Κι επειδή με ρωτούν τι σημαίνει η πρώτη 4D θεατρική εμπειρία παιδικού μιούζικαλ στην Ελλάδα το μόνο που μπορώ να σας αποκαλύψω είναι ότι τα πράγματα συμβαίνουν παντού: μέσα κι έξω από τη σκηνή»

Ο έμπειρος Φωκάς Ευαγγελινός ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και τις χορογραφίες σημείωσε ότι η Τερατοχώρα δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι «μόνο η αγάπη μας πάει μπροστά».

Όταν τα Τέρατα ξεπηδούν από παντού , γεμίζουν τη σκηνή στο Σύγχρονο Θέατρο. Oι υπέροχες φωνές των εξαιρετικών ηθοποιών μας προϊδεάζουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ… Στην Τερατοχώρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Τη γη τους εξουσιάζει μια Σκουληκαντέρα. Πως είπατε; Ναι μια Σκουληκαντέρα η οποία προστάζει, επιβάλλει, θέλει υποταγή. Τι θα συμβεί άραγε;

Τα Τέρατα με εξαιρετικά βαμμένα τα πρόσωπα τους μέσα στα πολύχρωμα κοστούμια τους άλλοτε με χιούμορ κι άλλοτε με σοβαρότητα, στροβιλίζονται πάνω στη σκηνή, γίνονται ομάδες, χορεύουν, τραγουδούν, ερμηνεύουν ρόλους σε μια σύγχρονη όσο και οικεία για τους θεατές γλώσσα.

Οι διάλογοι είναι έξυπνοι, η ζωντάνια και ο δυναμισμός στην κίνηση περισσεύουν, οι φωτισμοί μεταφέρουν σε μια άλλη διάσταση και η πολυχρωμία των κοστουμιών θυμίζει σελίδες παραμυθιού.

Τι χρώματα, τι μουσική… Η δράση στη σκηνή διαρκής , οι εναλλαγές γρήγορες διατηρούν το ενδιαφέρον αμείωτο.

Εμείς πάντως γνωρίσαμε ήδη την υπέροχη Σκουληκαντέρα μέσα στο λαμπερό κοστούμι της και γοητευτήκαμε από την υπέροχη φωνή της. Γνωρίσαμε ήδη και τα Τέρατα που υποστηρίζει μια μεγάλη ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, τραγουδιστών χορευτών και μουσικών.

TERATA the musical! Η πρώτη 4D θεατρική εμπειρία παιδικού μιούζικαλ στην Ελλάδα. Μια θεατρική εμπειρία για μικρούς, μεγάλους και …. μεγαλύτερους .

Μέσα στο φαντασμαγορικό σκηνικό και τα υπέροχα κοστούμια της Έλλης Παπαγεωργακοπούλου, χάρη στην έμπειρη ματιά του σκηνοθέτη – χορογράφου Φωκά Ευαγγελινού, τους φωτισμούς του εξαιρετικού Γιώργου Τέλλου και το υπέροχο μακιγιάζ των ερμηνευτών δια χειρός Γιάννη Μαρκετάκη, το παραμύθι θα συναντήσει τη μαγεία προς τέρψιν των θεατών .

Η τερατοπαρεα: Αλίκη Αβδελοπούλου, Γιώργος Γιαννίμπας, Ίρις Γουργιώτη, Πέτρος Ιωάννου, Στράτος Λύκος, Ελίνα Μάλαμα, Νία Μπαλάφα, Χρήστος Νικολάου, Άλεξ Οικονόμου, Πάρις Πλάνετς, Άρης Πλασκασοβίτης, Μαριαλένα Ροζάκη, Κατερίνα Σούσουλα, Jerome Kaluta

Ώρες και ημέρες παραστάσεων: Σάββατο 14.30, Κυριακή 11.30 και 14.30

Σύγχρονο Θέατρο Ευμολπιδών 45, τηλέφωνο: 21 0346 4380

