«Thank You for Your Service»

30 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Odeon

Για τον Λοχία Άνταμ Σούμαν (Μάιλς Τέλερ, Χωρίς Μέτρο) – και πολλούς άλλους στρατιώτες σαν κι αυτόν – το να αφήσει πίσω του τον πόλεμο στο Ιράκ ήταν φαίνομενικά απλό: χρειαζόταν απλά να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Ο επαναπατρισμός του και η επιστροφή στην αγκαλιά των αγαπημένων του προσώπων, όμως, θα αποδεικνύονταν απλά το πρώτο βήμα στο μακρύ, κοπιαστικό ταξίδι της πραγματικής επιστροφής στην καθημερινή ζωή. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ δημοσιογράφου Ντέιβιντ Φίνκελ, το «Thank You for Your Service» ακολουθεί μία ομάδα Αμερικανών στρατιωτών που επιστρέφουν από το Ιράκ, οι οποίοι πασχίζουν να ενσωματωθούν και πάλι στην καθημερινή τους ζωή και στις οικογένειές τους, ενόσω βιώνουν τις μνήμες ενός πολέμου που απειλεί να τους καταστρέψει πολύ μετά τη φυγή τους από το πεδιο μάχης. Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Τζέισον Χολ Ηθοποιοί (Φωνές) Μάιλς Τέλερ Χέιλι Μπένετ Τζο Κόουλ Σκοτ Χέιζ Έιμι Σούμερ Διάρκεια: 108’

