«The Bullets Live 30 years celebration 1988-2018»

Οι …«βασιλιάδες» του rock ‘n’roll γιορτάζουν 30 χρόνια ζωής και μεταμφιέζουν (Απόκριες γαρ..) το ..«παλάτι» του Κυττάρουσε ένα ατελείωτο Rock n Roll Circus !

Οικοδεσπότες, η κοσμάγαπητη αμετανόητη αυτή παρέα που τρεις δεκαετίες τώρα δεν έχουν αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο …καθιστό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε ευρωπαικές περιοδίες !!! Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου οι «Bullets» έρχονται από την συμπρωτεύουσα για να βάλουν φωτιά στο Κύτταρο με ένα καταιγισμό από Teddy-Boy Rock n Roll μαζί με αυτό το μοναδικό feeling που αβίαστα δημιουργούν και κάνουν τις ζωντανές τους εμφανίσεις αξέχαστες…

Σε μια τέτοια γιορτή δε θα μπορούσαν να λείψουν και οι εκλεκτοι καλεσμένοι:

EL BUJURA!! Το next Big Thing της εγχώριας σκηνής έρχονται από την Ζάκυνθο με ένα χαρμάνι από surf, rockabilly, garage και swing για να επιβεβαιώσουν τις φήμες ζωντανά…!!!

ANDREAS WANDERER!! Η φωνή πίσω απ τα μικρόφωνα της ραδιοφωνικής εκπομπής «Rockabilly Knock Down Radio Show» στο «Rockabilly Radio», το μεγαλύτερο rockabilly ραδιόφωνο του κόσμου!!! Αποκλειστικά και μόνο με βινύλια θα μας βάλει στο κλίμα για τα καλά με ένα special dj set με γνωστά αλλά και σπάνια Rockers, Boppers και Strollers απο τα 50s και 60s μέχρι σήμερα..!!!

JUMP & JIVE – ATHENS SWING & ROLL TEAM!!

Η μεγάλη αυτή χορευτική ομάδα θα μας ταξιδέψει στο χρόνο σε ένα swing ντελίριο με Charleston & Lindy hop μέχρι Rock ‘n’ Roll & Boogie Woogie !!!

STEAM ROLLERS!!

Η απίθανη Rock n Roll χορευτική ομάδα που θα μας πάρει απ΄το χέρι και θα κάνει την αρένα του Κυττάρου …σχολή χορού!!!

LINE-UP

SHOCKIN’ STEVE – Vocals, Guitar

HARIS GRANIS – Guitar, Backing Vocals

BULLET COST – Drums, Backing Vocals

BILLY KARKAVITSAS – Bass

God bless our ears…

HERE COME THE BULLETS!

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου

Πόρτες: 21.00

Εισιτήριο: 7€

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, τηλ. 210 8224134

