«The other side of my soul»

Ο κιθαρίστας και συνθέτης Χρήστος Ταμπουρατζής παρουσιάζει το καινούριο του album, με τίτλο «The Other Side Of My Soul» αλλά και τα άλλα 4 project του, στο Half Note jazz Club την Τεταρτη 12 Φεβρουαριου 2020, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει το ταξίδι τou, με πολύ μεγάλη επιτυχία, σε Ευρώπη Αμερική και Καναδά.

Το «The Other Side Of My Soul », το οποίο πριν δυο μήνες κέρδισε το Silver Medal στα Global Music Awards 2019 «best Album» , έχει ξεσηκώσει τους παραγωγούς στα Αγγλικά και Καναδικά ραδιόφωνα και όχι μόνο, έχοντας κατατάξει τα 4 τραγούδια ήδη στο Νο 1 των chart s

Ο Χρήστος Ταμπουρατζής, με τη δυναμική μπάντα του και με Groovy διάθεση, θα κινηθεί σε funk, Soul & jazz μουσικούς δρόμους, παίζοντας κομμάτια και από τις τέσσερις προηγούμενες δουλειές του, «Mirror», «Back Seat» , «Symmetry of Mind» & «Gargo»

Μαζί του οι εξαιρετικοί μουσικοί :

Δημήτρης Αντωνιάδης (drums)

Χρήστος Κεχρής (μπάσο)

Γιώργος Μπερερής (πλήκτρα)

Φωνη : Bill Kalanzakos

Φωνη : Nina Mazani

+ Guests

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης.

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ) , 15 ευρώ (τραπέζι)

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, τηλ. 210 9213310

