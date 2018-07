The swingin’ cats στο Gazarte!

Back on the roof with «The Swingin’ Cats»!

Οι «The Swingin’ Cats» επιστέφουν στο Roof Stage τουgazarte, την Πέμπτη 12 Ιουλίου, για άλλο έναξεσηκωτικό party!

Ένα χορευτικό πρόγραμμα σε retro ατμόσφαιρα που ζωντανεύει τα ασπρόμαυρα καρέ μιας μεγάλης γκάμας ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου μέσα από ξέφρενες swing και rock n’ roll μελωδίες, όπως μόνοοι «The Swingin’ Cats» ξέρουν να στήνουν, με κοφτά κιθαριστικά ακόρντα και πνευστά που απογειώνονται στον τόσο απλό μα ξεσηκωτικό shake ρυθμό.

Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι με κυρίαρχο στοιχείο την ανεμελιά παλιών και αθώων εποχών που ξυπνά τον… χορευτή που κρύβουμε μέσα μας, ζωγραφίζοντας πλατιά χαμόγελα σε μικρούς καιμεγάλους!

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου, φοράμε τα πιο rock ‘n’ roll ρούχα, άνετα παπούτσια και δίνουμε ραντεβού για χορό! Στο gazarte. Στην ταράτσα.

The Swingin’ Cats:

Μυρτώ Ναούμ: Φωνή

Γιώργος Ζερβός: Φωνή, Ηλ. κιθάρα

Στάθης Παρασκευόπουλος: Κοντραμπάσο

Γιώργος Κουρέλης: Πλήκτρα

Δημήτρης Καλονάρος: Τύμπανα

Δημήτρης Καραγιάννης: Σαξόφωνο

Βαγγέλης Κατσαρέλης: Τρομπέτα

Επιμέλεια Ήχου: Γιώργος Φιλικόζης

Πέμπτη 12 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 22.30

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 8€

***Τα εισιτήρια είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό.

Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, τηλ. 210 3460347

