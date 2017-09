Τα Grindhouse Studios Athens παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην την έκθεση τέχνης τουCostin Chioreanu με τίτλο “The Twilight Visions of Costin Chioreanu”.

Γραφίστας, εικονογράφος, μουσικός και video artist, o Ρουμάνος καλλιτέχνης Costin Chioreanu είναι εξειδικευμένος στο heavy metal artwork και έχει συνεργαστεί με πολλά γνωστά ονόματα της παγκόσμιας ροκ και μέταλ κοινότητας (At The Gates, Opeth, Arch Enemy, Ghost, Napalm Death, Leprous, Arcturus, Ulver, Enslaved, Triptykon, Mayhem, Paradise Lost, Wardruna) καθώς και με αρκετά συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής (Nightfall, Stone Cold Dead, Zemial, The Slayerking, Aenaon, Disolvo Animus, Abyssus, Void Droid, Cerebrum, Message in a Cloud). Το 2003 ξεκίνησε το γραφιστικό του στούντιο με την επωνυμία TWILIGHT 13 MEDIA και από τότε καλύπτει όλους τους τύπους έκφρασης που αφορούν την εικονογράφηση της μουσικής. Εξώφυλλα, αφίσες, σχεδιασμός για erchandise καθώς και κινηματογραφημένα ή animation βίντεο, ζωντανές εμφανίσεις DVD αλλά και έργα μεγάλης επιφάνειας ειδικά σχεδιασμένα για συναυλίες είναι μερικές από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες. Έχει παρουσιάσει εκθέσεις με προσωπικά του έργα σε διάφορες πόλεις στη χώρα του (Βουκουρέστι, Cluj-Napoca, Alba Iulia) καθώς και στο εξωτερικό (Νέα Υόρκη, Μιλάνο, Ελσίνκι, Όσλο, Bergen, Tilburg και Dortmund).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

❚ Costin Chioreanu: twilight13media.com

❚ Grindhouse Studios Athens: grindhousestudiosathens.com

❚ Underflow Record Store & Art Gallery: underflow.gr

Σάββατο 23/9, 18.00 – 23.00

Underflow – Record Store & Art Gallery, Καλλιρόης 39, Αθήνα, τηλ.: 211 4039926