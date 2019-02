The Witching Hour Festival

Ένα φεστιβάλ αυστηρά κατάλληλο για τους λάτρεις του darkwave/gothic ήχου, ωδή στην σκοτεινή εγχώρια σκηνή!

Οι The Black Capes, Mosquito και Cold Remembrance θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί στo σανίδι του An, για να τιμήσουν με την παρουσία τους το 1ο The WitchingHour Festival!

Οι Cold Remembrance, είναι ένα πενταμελές σχήμα που κινείται στα όρια του GothicRock–Metal μουσικού ιδιώματος. Σχηματίστηκαν σε ολοκληρωμένη μορφή το 2013 και έκτοτε με αρκετές αλλαγές στο line up συμμετείχαν σε ορισμένα από τα πλέον αξιομνημόνευτα events όπως τα 1st Hellenic Dark & Goth Fest, Goth/Death fest andTexas Summer Fest ενώ φιλοξενήθηκαν σε ορισμένες από τις σπουδαιότερες αθηναϊκές live σκηνές, όπως Second Skin, Death Disco, An Club, Bat City, Remedy, Αρχιτεκτονική και Modu. Είχαν τη χαρά να μοιραστούν τη σκηνή με γνωστά σχήματα του εγχώριου εναλλακτικού-σκοτεινού χώρου, όπως The Black Capes, Sad Dolls, In Vein, Coma Curve ενώ σπουδαιότερη στάθηκε η στιγμή του opening act στους ιστορικούς Star Industry στις 3/11/2017.

Δισκογραφικά, από το 2013-2018 συμμετείχαν στις συλλογές ‘’Gothic Rock Around the World III’’ & ”V” για λογαριασμό της λατινοαμερικάνικης εταιρίας ‘’Sombrati Records’’, καθώς και στη συλλογή ‘’The Greek Underground Scene’’ του Μιχάλη Πούγουνα (New Zero God, Flowers of Romance, Nexus). Μεταξύ των ετών 2017-2018, κυκλοφόρησε το πρώτο τους concept album με τίτλο ‘’Visions from a World Apart’’ για λογαριασμό της Final Touch records, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε στο νούμερο 60 του ελληνικού IFPI album chart. Την ίδια περίοδο, κομμάτια του album φιλοξενήθηκαν σε συλλογές των φινλανδικών εταιριών Gothic Rock records και Post Gothic με τίτλο ΄΄33 Goth Bands you Should Know vol.7΄΄ και ΄΄POST GOTHIC You Should Know΄΄ αντίστοιχα.

Λίγους μήνες πριν κυκλοφόρησε το πρώτο videoclip του album για το κομμάτι Aurora Autumn, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Τζιτζά, ενώ σε λίγο καιρό οι Cold Remembrance θα βρεθούν και πάλι στο studio για να ηχογραφήσουν το δεύτερο κατά σειρά ολοκληρωμένο τους album.

Oι Black Capes είναι μια νεοσύστατη γκοτθ-σκοτεινή ροκ μπάντα (2016) από την Αθήνα. Το στυλ της μουσικής τους είναι ένα μείγμα του ήχου που δημιουργήθηκε από τους Type O Negative, Paradise Lost, 69 Εyes και του παραδοσιακού γοτθικού ήχου τωνThe Sisters of Mercy, Bauhaus και The Mission.

Οι Black Capes αποτελούνται από μέλη γνωστών ελληνικών συγκροτημάτων (Inactive Messiah, Sober on Tuxedos, Potergeist). Στο πρώτο τους άλμπουμ “All These Monsters” (2017), την παραγωγή ανέλαβε ο Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Falling in Reverse κλπ.), ενώ το artwork το επιμελήθηκε ο Seth Siro Anton (Paradise Lost, Moonspell, Septic Flesh κλπ) . Το άλμπουμ παρέμεινε για ένα μήνα στα κορυφαία 10 από τα German Alternative Charts και το θρυλικό περιοδικό Orkus τους παρουσίασε τον Ιούνιο του 2017 ως «Band of the Month»

Mosquito: Μια μπάντα που πραγματικά έχει εντυπωσιάσει με τις τελευταίες της ζωντανές εμφανίσεις, και ήδη θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του κλασσικού γοτθικού ροκ. Δεν είναι τυχαίο ότι η πολλά υποσχόμενη Βραζιλιάνικη εταιρία Deepland Records τους υπέγραψε και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους “Interlacing Eternity”, μια απο τις καλύτερες κυκλοφορίες της προηγούμενης χρονιάς.

Στις 08 Φεβρουαρίου θα δώσουν ένα πολλά υποσχόμενο show με κομμάτια του πρώτου αλλά και του δεύτερου επερχόμενου άλμπουμ τους!

START: 21:30

DAMAGE: 8€

AN Club, Σολωμού 17-19, Εξάρχεια, τηλ. 210 33 05 056

Σχόλια