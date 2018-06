«Θύελλα στη Μακεδονία»

του Τζίμμυ Κορίνη από τις Εκδόσεις Οξύ

Ένα ιστορικό θρίλερ στα μονοπάτια των Μυστικών του βάλτου της Πηνελόπης Δέλτα

«… εκβιασμοί αθώων και άοπλων ατόμων, ληστείες, φόνοι ανδρών και γυναικών, ανελέητα μαρτύρια ιερέων, γιατρών και δασκάλων, ακρωτηριασμοί πτωμάτων, εμπρησμοί εκκλησιών, αναρχικός δυναμίτης εναντίον κάθε φίλου του νόμου και της τάξεως, αφανισμός Ορθόδοξων Χριστιανών και Μουσουλμάνων, τρομοκρατία, αιματοχυσία από σκοτωμούς, πλιάτσικο…»

Μια χούφτα φανατισμένοι πατριώτες θα προτείνουν ανταρτοπόλεμο και, με εθελοντή αρχηγό τον υπίλαρχο Πέτρο Καλλέργη, θα παίξουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να ελευθερώσουν αυτό το «μακρινό» μέρος της Ελλάδος. Θα μπορέσουν να προστατέψουν τους Μακεδόνες από τη βουλγαρική «γενοκτονία», μέχρι που να φτάσουν καλύτερες ημέρες και να βρεθούν σε θέση να λογαριαστούν και με τους Τούρκους;

ISBN: 978-960-436-534-0

Αριθμός σελίδων: 216

Ο Τζίμμυ Κορίνης είδε την πρώτη του αστυνομική ιστορία δημοσιευμένη (και πληρωμένη) σε ηλικία 14 ετών κι έγινε συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων πλήρους απασχόλησης στα 18 γράφοντας για τα θρυλικά περιοδικά Μάσκα (όπου αργότερα έγινε διευθυντής σύνταξης για έντεκα χρόνια) και Μυστήριο, καθώς και για άλλα μεγάλα ελληνικά περιοδικά (Εμπρός, Ελληνίδα, Φαντασία, Πρώτο, Μπουκέτο, Φαντάζιο). Στον χώρο του κινηματογράφου μπήκε με την ταινία Νυχτοπερπατήματα και μια σειρά διαφημιστικών ταινιών που έγραψε και σκηνοθέτησε, και μεταπήδησε στην τηλεόραση γράφοντας και σκηνοθετώντας δύο κωμωδίες καταστάσεων, δύο θρίλερ δεκατριών και εννέα επεισοδίων, καθώς και πέντε 55-λεπτα θρίλερ για λογαριασμό της κρατικής τηλεόρασης. Επίσης, έγραψε είκοσι τέσσερα επεισόδια για μια άλλη αστυνομική σειρά της κρατικής τηλεόρασης και ένα θρίλερ εννέα ημίωρων επεισοδίων που σκηνοθέτησε ο Νίκος Ζαπατίνας. Διετέλεσε διευθυντής σύνταξης των εκδόσεων Auto Express και Auto Salon και για σύντομο χρονικό διάστημα ένας από τους τρεις αρχισυντάκτες της εφημερίδας Απογευματινή. Ήταν Associate Producer στην αμερικάνικη ταινία Blind Date με πρωταγωνιστές τους Keir Dulea και Kirsty Alley και έγραψε το αρχικό σενάριο που ξεκίνησε τη δίδυμη παραγωγή για τον Χριστόφορο Κολόμβο. Τρία από τα μυθιστορήματά του δημοσιεύτηκαν σε πολλές συνέχειες στο εβδομαδιαίο περιοδικό Εικόνες και τέσσερις από τις προηγούμενες νουβέλες του κυκλοφόρησαν σε βιβλία. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα διετέλεσε γενικός διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού Star Channel. Έζησε είκοσι εφτά χρόνια στο Λονδίνο, όπου έγραψε δύο βιβλία για τον εκδοτικό οίκο New English Library και ήταν τακτικό μέλος της Writers Guild of Gt Britain και της Directors Guild of Gt Britain. Πρόσφατα, το σενάριό του Columbus – The story never told πουλήθηκε (option) στην αυστραλο-γαλλική κινηματογραφική εταιρεία Vivre Films. Επίσης, το σενάριό του Quest for Troy επιλέχτηκε στα τριάντα δύο semifinalists διεθνούς διαγωνισμού σεναρίου. Είναι τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Άλλα βιβλία του Τζίμμυ Κορίνη:

Swiss Family Robinson (New English Library, London)

The Three Caballeros (Εκδόσεις Βασδέκη)

Γνωμικά και αποφθέγματα (Εκδόσεις Βασδέκη)

Ο θάνατος δεν απογειώθηκε (Εκδόσεις Λιβάνη)

Επίγραμμα θανάτου (Εκδόσεις ΔΟΛ)

Η τρίτη ψήφος (Εκδόσεις Γαβριηλίδη)

Επιθανάτιος γρίφος (Εκδόσεις Γαβριηλίδη)

Η ώρα του Φοίνικα (Εκδόσεις Γαβριηλίδη)

Το μεγάλο δίλημμα (Εκδόσεις Γαβριηλίδη)

Ίντριγκα στο Ιόνιο (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

The Hour of the Phoenix (New Haven Publishing)

«Και εγένετο… αστυνομικό μυθιστόρημα!» (Εκδόσεις Public)

Το βιβλίο Θύελλα στη Μακεδονία κυκλοφόρησε επίσης στην Αγγλία με τον τίτλο Tempest in Macedonia από τις εκδόσεις New Haven Publishing.

Σχόλια