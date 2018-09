«Τί θα πει ο κόσμος» (What will people say)

27 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Η Πακιστανή και μεγαλωμένη στη Νορβηγία, Iram Haq -της οποίας το επιτυχημένο σκηνοθετικό ντεμπούτο I Am Yours ήταν η επίσημη πρόταση της Νορβηγίας για Ξενόγλωσσο Όσκαρ- επιστρέφει με μία αυτοβιογραφική, συγκλονιστική ιστορία.

Μία νεαρή κοπέλα συγκρούεται με τις παραδοσιακές αξίες των Πακιστανών μεταναστών γονιών της και πυροδοτεί μία εκρηκτική ιστορία ενηλικίωσης. Η δημιουργός εξετάζει τη δύσκολη σχέση πατέρα και κόρης για να χτίσει με ευαισθησία πολύπλοκους και διχασμένους ανάμεσα στην ελευθερία και την παράδοση χαρακτήρες. Η ταινία ξεχωρίζει για τις δυνατές ερμηνείες της, την αυθεντικότητα της, την όμορφη κινηματογράφηση και το ανθρώπινο της μήνυμα.

H δεκαεξάχρονη Nisha ζει διπλή ζωή. Στο σπίτι, με την οικογένειά της, είναι η τέλεια Πακιστανή κόρη. Έξω, παρέα με τους φίλους της, είναι μια συνηθισμένη Νορβηγίδα έφηβος. Όταν ο πατέρας της την ανακαλύπτει στο κρεβάτι με τον φίλο της, οι δύο κόσμοι της Nisha συγκρούονται βίαια. Οι γονείς της αποφασίζουν να την τιμωρήσουν για παραδειγματισμό: την απαγάγουν και την πάνε στο Πακιστάν για να μείνει εκεί με συγγενείς της οικογένειας. Σε μια χώρα που της είναι τελείως ξένη, η Nisha αναγκάζεται να προσαρμοστεί στην κουλτούρα των γονιών της.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Iram Haq

Παίζουν: Maria Mozhdah, Adil Hussain, RohitSaraf, Ekavali Khanna, Ali Arfan, SheebaChaddha, LalitParimoo

Διάρκεια: 106’

