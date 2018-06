Tiger Lillies: Τα “κακά” παιδιά επιστρέφουν!

Το cult μουσικό trio από το Λονδίνο επιστρέφει τον Ιούνιο στην Ελλάδα με τη μουσική παράσταση»The Very Worst of the Tiger Lillies», μια παράσταση αφιερωμένη στα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια τους. Οι «Νονοί του εναλλακτικού καμπαρέ» ερμηνεύουν τις πιο αισχρές και βρώμικες μελωδίες τους για την αρρωστημένη απόλαυση παλιών και νέων θαυμαστών. Κακιασμένοι, μουτρωμένοι και μεγαλειώδεις.

Αν η κόλαση είχε δικό της συγκρότημα, αυτό θα ήταν οι Tiger Lillies.

Ο ιδρυτής του γκρουπ και «Castrato του υποκόσμου» Martyn Jacques με το ακορντεόν και το γιουκαλίλι, ο μπασίστας Adrian Stout με το μουσικό πριόνι και ο ντράμερ Jonas Golland με τα κρουστά παιχνίδια του, παρουσιάζουν μια παράσταση ακραίων συναισθημάτων, στην οποία πρωτοστατούν τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της ιστορίας τους: Maria, Banging in the Nails, Aunty Mabel, Rosa with Τhree Ηearts, Lobotomy, Start a Fire – καυστικές ρίμες για ενήλικες, με γοτθικές και τσιγγάνικες μπαλάντες, μας προβοκάρουν, χωρίς να φοβούνται να θίξουν τα πιο ανέγγιχτα και ακατάλληλα θέματα.

Πίσω στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το trio ξεχώρισε αμέσως για τον ιδιόρρυθμο ήχο και το στυλ του και το συγκρότημα έφτασε γρήγορα από τα μεθυσμένα μπαρ του Λονδίνου στο Piccadilly Theatre και από τα παγκάκια του Buskers στην Όπερα του Σίδνεϊ. Σύντομα οι Tiger Lillies περιόδευαν, δίνοντας συναυλίες στις μεγαλύτερες μουσικές και θεατρικές σκηνές του κόσμου.

Σημαντικές στιγμές στην καριέρα τους ήταν τα 2 βραβεία Olivier, που κέρδισαν για την cult επιτυχία “Shockheaded Peter” και η υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy για το άλμπουμ τους “The Gorey End”.

Όταν το 2003 η ADaM Productions σύστησε τους Tiger Lillies στο αθηναϊκό κοινό, ο έρωτας ήταν ακαριαίος. Οι ουρές έξω από το Γυάλινο και το Big Top Theater ήταν καθηµερινό φαινόµενο και το Tiger Lillies Circus έγινε το απόλυτο talk of the town, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 40.000 θεατές. Από τότε, αυτός ο έρωτας έγινε αγάπη και σταθερή μάλιστα, καθώς οι Tiger Lillies δεν έπαψαν να ανανεώνουν το ραντεβού τους µε τους φανατικούς πλέον θαυμαστές τους, πότε στο Λυκαβηττό, πότε στο Θέατρο Badminton.

Το καλοκαίρι του 2007 εμφανίστηκαν στο Θέατρο Badminton με την παράσταση “Το κοριτσάκι µε τα σπίρτα”. Το δεύτερο µέρος της παράστασης, με τίτλο “Οι Ιστορίες της θάλασσας” και με την συμμετοχή του Γιάννη Βόγλη, σηματοδότησε και την έναρξη της συνεργασίας των Tiger Lillies µε την ADaM Productions, σε επίπεδο παραγωγής αυτή τη φορά.

Ακολούθησε το «Tiger Lillies Freakshow» (2009), το σήκουελ του τόσο επιτυχημένου «Tiger Lillies Circus», σε σκηνοθεσία του Sebastiano Toma, αφιερωμένο στα 20ά γενέθλια του συγκροτήματος, που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αθήνα προτού περιοδεύσει με τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Το 2015 ήρθαν για μια ακόμη φορά, για να παρουσιάσουν το “Rime of the Ancient Mariner”, μια παράσταση την οποία η Telegraph περιέγραψε ως «ψυχαγωγία που στοιχειώνει τον θεατή, γεμάτη από αιθέρια χάρη».

Το 2016 οι Tiger Lillies, μετά την μεγάλη τους επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, μας έφεραν στην Ελλάδα την «Madame Piaf», ένα σώου αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση της Εντίθ Πιάφ.

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Προπώληση Εισιτηρίων: γενική είσοδος 20€, φοιτητικά/ανέργων 15€

Παραστάσεις

Πειραιάς, Βεακειο, Τρίτη 19 Ιουνίου 9:30 μμ

Αθήνα, Θέατρο Βράχων, Κυριακή 24 Ιουνίου 9:30 μμ

Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, Τετάρτη 20 Ιουνίου 9:30 μμ

Ιωάννινα, Ιτς Καλέ, Πέμπτη 21 Ιουνίου 9:30 μμ

Πάτρα, Ρωμαϊκό Ωδείο, Παρασκευή 22 Ιουνίου 9:30 μμ

Ηράκλειο Κρήτης, Τεχνόπολη, Σάββατο 23 Ιουνίου 9:30 μμ