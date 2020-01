«Το Απίθανο Ταξίδι ενός Φακίρη» (The Extraordinary Journey of the Fakir)

30 Ιανουαρίου στους Κινηματογράφους από την Odeon

Το πιο απίθανο ταξίδι μόλις άρχισε!

Ο Ντανούς, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του κινηματογράφου της Ινδίας, πρωταγωνιστεί στην πρώτη του ευρωπαϊκή παραγωγή πλάι σε ένα διεθνές καστ υπέροχων ηθοποιών.

Βασισμένη στο best–seller του Ρομαίν Πουερτολάς.

Ο Άτζα, ένας έξυπνος νεαρός φακίρης από τη Βομβάη, ξεκινάει ένα απίθανο ταξίδι, όταν πεθαίνει η μητέρα του, με στόχο να βρει τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ του. Ανακαλύπτει τον έρωτα σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ στο Παρίσι, έρχεται αντιμέτωπος με το θάνατο και τους Σομαλούς μετανάστες στην Αγγλία, αποκτά τη φήμη δεινού χορευτή στη Ρώμη και ζει την περιπέτεια μέσα σε ένα αερόστατο που διασχίζει τη Μεσόγειο Θάλασσα. Στο τέλος, συνειδητοποιεί πως βρήκε τους αληθινούς θησαυρούς της ζωής – και ποιος θέλει να γίνει στην πραγματικότητα.

