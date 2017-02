«Το Brexit και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ: αρχή του τέλους ή μια νέα αρχή;»

Ακανθώδη ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας επιχειρούν να προσεγγίσουν μέσα από τις ομιλίες τους οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι του London School of Economics and Political Science που συμμετέχουν στον επιτυχημένο κύκλο διαλέξεων του Megaron Plus, ο οποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το LSE, τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του LSE και το LSE Hellenic Observatory. O κύκλος των εκδηλώσεων για το 2017 εγκαινιάζεται με την Karen Ε. Smith [Κάρεν Σμιθ], καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και διευθύντρια της Μονάδας Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής στο LSE, η οποία, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, στις 7 το βράδυ, θα εξετάσει το θέμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ομιλίας της με θέμα «Το Brexit και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ: αρχή του τέλους ή νέα αρχή;». Συντονίζει ο Kevin Featherstone [Κέβιν Φέδερστοουν], καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE. Σχολιάζει ο Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής-ΕΛΙΑΜΕΠ. Η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας (έναρξη διανομής: 5.30 μ.μ.).

Η Karen Smith εξετάζει, στη διάλεξή της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον αντίκτυπο που θα έχει το Βrexit στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνή παράγοντα και ειδικότερα στην εξωτερική πολιτική της. Χωρίς τους πόρους του Ηνωμένου Βασιλείου, η ΕΕ θα μπορούσε να είναι πιο αδύναμη, αλλά και περισσότερο ενωμένη. Άραγε το Brexit θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει την ΕΕ στην υιοθέτηση μιας περισσότερο συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής;

Ομιλήτρια Karen Smith, Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Διευθύντρια της Μονάδας Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής στο LSE

Συντονίζει ο Kevin Featherstone, Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE

Σχολιάζει ο Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ

London School of Economics and Political Science σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science και το LSE Hellenic Observatory

Στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 19:00

Ελεύθερη είσοδος μόνο με δελτία προτεραιότητας.

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30

Σχόλια