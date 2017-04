«Το χρονικό του έρωτα»

του Αλαίν ντε Μποττόν από τις εκδόσεις Πατάκη

Ένας άντρας και µια γυναίκα ερωτεύονται στο Εδιµβούργο. Ο Ραµπί και η Κέρστεν. Παντρεύονται, αποκτούν παιδιά – όµως σε καµιά σχέση τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά, όσο θέλει το επιµύθιο «και ζήσαν αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα». Το Χρονικό του έρωτα, το δεύτερο µυθιστόρηµα του Αλαίν ντε Μποττόν, δύο δεκαετίες µετά την εµβληµατική του Μικρή φιλοσοφία του έρωτα, είναι ένα µυθιστόρηµα για όλα αυτά που συµβαίνουν µετά τη γέννηση του έρωτα, για την αντοχή του στον χρόνο και πώς την κερδίζει κανείς, για τις µεταλλάξεις των ιδανικών µας υπό το βάρος της ίδιας της ζωής. Με φιλοσοφική εµβρίθεια και ψυχολογική οξύνοια, ο Αλαίν ντε Μποττόν αναρωτιέται, µαζί µε τους ήρωές του, µήπως τελικά τα ροµαντικά µας όνειρα µας δυσκολεύουν υπερβολικά και διερευνά τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Μήπως τελικά ο έρωτας, όπως ανακαλύπτουν σταδιακά ο Ραµπί και η Κέρστεν, δεν είναι απλώς «ένας κεραυνός» αλλά κυρίως µια «δεξιότητα», που χρειάζεται χρόνο, και συχνά πόνο, για να την κατακτήσουµε;

ISBN: 978-960-16-6758-4

Σελίδες: 320

Μετάφραση: Αντώνης Καλοκύρης

Ο Αλαίν ντε Μποττόν γεννήθηκε το 1969 στη Ζυρίχη και ζει στο Λονδίνο. Τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες µε εξαιρετική επιτυχία. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν τα: Essays in Love, 1993 (Μικρή φιλοσοφία του έρωτα, Εκδ. Πατάκη, 2003), Πώς ο Προυστ µπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, 1997 (Εκδ. Πατάκη, 2002), Η τέχνη του ταξιδιού, 2001 (Εκδ. Πατάκη, 2006), Status Anxiety, 2004 (Περί του κοινωνικού status, Εκδ. Πατάκη, 2005), Η αρχιτεκτονική της ευτυχίας, 2006 (Εκδ. Πατάκη, 2007), Οι χαρές και τα δεινά της εργασίας, 2009 (Εκδ. Πατάκη, 2009), Η παρηγορία της φιλοσοφίας, 2000 (Εκδ. Πατάκη, 2010), Μια βδομάδα στο αεροδρόμιο, 2011 (Εκδ. Πατάκη, 2011), Θρησκεία για άθεους, 2012 (Εκδ. Πατάκη, 2012), Η τέχνη ως θεραπεία (με τον John Armstrong), 2014 (Εκδ. Πατάκη, 2014), και Οι ειδήσεις, 2014 (Εκδ. Πατάκη, 2016). Είναι ιδρυτής των The School of Life (www.theschooloflife.com), ενώ διευθύνει την οµώνυµη σειρά βιβλίων, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Πατάκη.

