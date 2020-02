«Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» (The Call of the Wild)

Από τις 20 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από την Odeon

Η διάσημη και αγαπημένη ιστορία του Τζακ Λόντον για την πραγματική φιλία ανθρώπου και σκύλου σε μια συγκινητική μεταφορά γεμάτη από αυθεντικά συναισθήματα.

Γυρισμένη με τελευταίας τεχνολογίας ειδικά εφέ και τεχνικές animation που προσδίδουν ζωντάνια στη μορφή των ζώων, η θρυλική νουβέλα έχει για βασικό πρωταγωνιστή τον αξιολάτρετο σκύλο Μπακ.

Στο ρόλο του συνοδοιπόρου του είναι ο Χάρισον Φορντ.

Η ταινία βασίζεται στην πολυαγαπημένη κλασική ιστορία «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» και φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Μπακ, ενός σκύλου με μεγάλη καρδιά. Η ευτυχισμένη ζωή του ανατρέπεται όταν ξαφνικά μεταφέρεται από το σπίτι του στην Καλιφόρνια στην εξωτική και άγρια Αλάσκα την περίοδο της μεγάλης εξόρυξης χρυσού το 1890. Ως το νεότερο μέλος μιας ομάδας σκύλων για αποστολές αλληλογραφίας – αργότερα γίνεται ο αρχηγός τους – ο Μπακ θα βιώσει την εμπειρία της ζωής του, βρίσκοντας στο τέλος την αληθινή του θέση σε αυτό τον κόσμο φροντίζοντας πια ο ίδιος τον εαυτό του.

