«Το κόκκινο δωμάτιο»

των Nicci French από τις εκδόσεις Διόπτρα

Σε αυτό το άκρως εθιστικό και ανατριχιαστικό αστυνομικό θρίλερ, η ψυχίατρος Κιτ Κουίν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο εφιαλτική υπόθεση της καριέρας της.

Μπες στο Κόκκινο Δωμάτιο

– εκεί που οι χειρότεροί σου εφιάλτες γίνονται πραγματικότητα.

Μετά τη βίαιη επίθεση που δέχεται η ψυχίατρος Κιτ Κουίν από έναν κρατούμενο, είναι αποφασισμένη να επιστρέψει γρήγορα στη δουλειά της. Όταν η αστυνομία ζητάει τη βοήθειά της για να συνδέσει τον άντρα που της επιτέθηκε με μια σειρά δολοφονιών, εκείνη αρνείται να δεχτεί το προφανές.

Όμως, όσο πιο κοντά την οδηγεί η έρευνά της στην αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα άγρια εγκλήματα, τόσο πιο κοντά βρίσκεται και η Κιτ στον σκοτεινό πυρήνα των προσωπικών της φόβων.

ISBN: 978-960-605-199-9

Συγγραφέας: Nicci French

Μεταφραστής: Ιλάειρα Διονυσοπούλου

Επιμελητής: Μενίνα Φουρτούνη

Αριθμός σελίδων: 416

Το όνομα Nicci French είναι ψευδώνυμο για το συγγραφικό ζεύγος των δημοσιογράφων Nicci Gerrard και Sean French. Δεν είναι ζευγάρι μόνο στη συγγραφή, αλλά και στη ζωή. Είναι παντρεμένοι και κατοικούν στο Σάφολκ. Υπάρχουν πολλά μυθιστορήματα που έγιναν επιτυχίες με την υπογραφή Nicci French: The Memory Game, The Safe House, Killing Μe Softly, Beneath the Skin, Secret Smile, Catch Me When I Fall, Losing You, Until It’s Over, What To Do When Someone Dies, Complicit κ.ά. Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί η σειρά μυθιστορημάτων αγωνίας Blue Monday, Tuesday’s Gone, Σκοτεινή Τετάρτη, Σημαδεμένη Πέμπτη, Οργισμένη Παρασκευή και Το Ρέκβιεμ του Σαββάτου, με πρωταγωνίστρια τη Φρίντα Κλάιν, καθώς και τα ψυχολογικά θρίλερ Επιστροφή από το Σκοτάδι και Το Κόκκινο Δωμάτιο.

