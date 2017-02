«Το κορίτσι στο κάστρο μέσα στο μουσείο»

των Nikoletta Ceccoli & Kate Bernheimer από τις εκδόσεις Λιβάνη Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα κορίτσι µέσα σ’ ένα κάστρο µέσα σ’ ένα µουσείο. Όταν τα παιδιά επισκέπτονταν το µουσείο, κολλούσαν τα πρόσωπά τους στη γυάλινη σφαίρα µέσα στην οποία βρισκόταν το κάστρο. Είχαν ακούσει πως, αν κοιτούσαν προσεκτικά, θα έβλεπαν µέσα ένα µικροσκοπικό κορίτσι. Εσύ µπορείς να το δεις; Ένα πρωτότυπο και πανέµορφο ονειρικό παραµύθι που θα σας µείνει αξέχαστο. Σελίδες: 40 Nicoletta Ceccoli – Εικονογράφος Η Nicoletta Ceccoli έχει εικονογραφήσει πολλά βραβευµένα παιδικά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει παγκοσµίως. Το 2006 τιµήθηκε µε το Ασηµένιο Μετάλλιο από τον φορέα «Society of Illustrators in New York» και το 2001 της αποδόθηκε το βραβείο Andersen, τιµώντας την ως την καλύτερη εικονογράφο παιδικών βιβλίων στην Ιταλία. Έχει εικονογραφήσει, µεταξύ άλλων, τα βιβλία An Island in the Sun της Stella Blackstone, Horns and Wrinkles του Joseph Helgerson και Η Κλέφτρα των Δακρύων της Carol Ann Duffy, το οποίο κυκλοφορεί επίσης από τις Εκδόσεις Λιβάνη. Γεννήθηκε και ζει στο Σαν Μαρίνο. Kate Bernheimer – Συγγραφέας H Kate Bernheimer έχει γράψει δύο µυθιστορήµατα για ενήλικες καθώς και την τριλογία The Complete Tales of Merry Gold. Έχει επίσης επιµεληθεί δύο συλλογές δοκιµίων για παραµύθια, συµπεριλαµβανοµένου του Mirror, Mirror on the Wall: Women Writers Explore Their Favorite Fairy Tales. Είναι βοηθός καθηγητή στο πρόγραµµα Master of Fine Arts (MFA) στο Πανεπιστήµιο της Αλαµπάµα και επιµελείται το ετήσιο λογοτεχνικό περιοδικό Fairy Tale Review. Ζει στην Τασκαλούζα µε τον σύζυγο, την κόρη τους και τον σκύλο τους, την Πηνελόπη. Αυτό είναι το πρώτο της παιδικό βιβλίο.

Σχόλια