«Το Λουλούδι της Ευτυχίας» (Little Joe)

16 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους

H One from the Heart παρουσιάζει τη νέα ταινία της Τζέσικα Χάουσνερ, Το Λουλούδι της Ευτυχίας (Little Joe).

Η ταινία προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών όπου και κέρδισε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας η ανερχόμενη πρωταγωνίστρια Έμιλι Μπίτσαμ (Daphne), η οποία ετοιμάζεται να κάνει το χολιγουντιανό της ντεμπούτο στην Cruella στο πλάι της βραβευμένης με Όσκαρ Έμα Στόουν.

Είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτό το βραβείο Βρετανίδα ηθοποιός από το 1997 όταν το είχε κερδίσει η Κάθι Μπερκ για το Nil by Mouth του Γκάρι Όλνταμ.

Συμπρωταγωνιστές της ο Μπεν Γουίσο (γνωστός από τους ρόλους του στις τελευταίες ταινίες του Τζέιμς Μποντ, στον Αστακό του Γιώργου Λάνθιμου, στο Bright Star της Τζέιν Κάμπιον, αλλά και ως η φωνή του Πάντινγκτον) καθώς και η Κέρι Φοξ (Μικρά Εγκλήματα Μεταξύ Φίλων του Ντάνι Μπόιλ, Σαρκική Εξάρτηση του Πατρίς Σερό). Μετά τις Κάννες η ταινία προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, στο Φεστιβάλ Λονδίνου, όπου η Τζέσικα Χάουσνερ ήταν Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής για την καλύτερη πρώτη ταινία του φεστιβάλ, το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στο σύνολο του έργου της στο Lincoln Center, έδρα του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, ενώ τον Ιανουάριο θα προβληθεί και στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Η Άλις, μια χωρισμένη μητέρα, είναι μια αφοσιωμένη επιστήμονας που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη νέων ειδών φυτών για λογαριασμό μιας εταιρείας. Έχει σχεδιάσει ένα ειδικό είδος βαθυκόκκινου λουλουδιού, ξεχωριστό όχι μόνο για την ομορφιά του αλλά για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Αν διατηρηθεί σε ιδανική θερμοκρασία, του δίνονται ως τροφή τα κατάλληλα συστατικά και οι άνθρωποι του μιλούν συχνά, το φυτό θα κάνει τον ιδιοκτήτη του ευτυχισμένο. Σε αντίθεση με την πολιτική της εταιρείας, η Άλις παίρνει ένα λουλούδι στο σπίτι της σαν δώρο για τον έφηβο γιο της Τζο. Οι δυο τους βαφτίζουν το λουλούδι «Μικρός Τζο», αλλά όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνεται η υποψία της Άλις ότι η δημιουργία της δεν είναι τόσο αθώα όσο νόμιζε.

Η Τζέσικα Χάουσνερ σκηνοθετεί, συχνά με απρόσμενο χιούμορ, ένα ανησυχητικό παραμύθι για το αιώνιο κυνήγι της ανθρώπινης ευτυχίας σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά προηγμένο αλλά βαθιά αποξενωμένο κόσμο, τις ανθρώπινες επιλογές και το κόστος τους σε αυτό το αβέβαιο ταξίδι προς ένα στόχο φευγαλέο και συχνά απατηλό. Μαζί σκιαγραφεί, όπως και στις προηγούμενες ταινίες της, ένα μοναδικό πορτρέτο μιας ανεξάρτητης γυναίκας με τους δικούς της προσωπικούς φόβους και καταπιεσμένα πάθη, που διχάζεται ανάμεσα στα προσωπικά της όνειρα, τους επιβεβλημένους ρόλους και τη μητρική αγάπη αφήνοντας, μακριά από κάθε διδακτισμό, τις σωστές απαντήσεις στον ίδιο το θεατή.

