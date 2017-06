«Το μωρό στην κούνια»

της Sophie Hannah από τις εκδόσεις Διόπτρα

Η Άλις αφήνει τη μόλις δύο εβδομάδων κόρη της στο σπίτι με τον σύζυγό της Ντέιβιντ, για να κάνει την πρώτη της έξοδο μετά τον τοκετό. Όταν επιστρέφει, δύο ώρες αργότερα, επιμένει ότι το μωρό που βρίσκεται μέσα στην κούνια δεν είναι το δικό της. Παρά την ολοφάνερη συντριβή της, ο Ντέιβιντ επιμένει ότι αυτή κάνει λάθος.

Η αστυνομία καλείται να αναλάβει την υπόθεση. Ο ντετέκτιβ Σάιμον Ουοτερχάουζ είναι συμπονετικός, αλλά διατηρεί κάποιες αμφιβολίες για την ιστορία της Άλις. Η προϊσταμένη του, η αρχιφύλακας Τσάρλι Ζάιλερ, πιστεύει ότι η Άλις υποφέρει από κάποιου είδους φρεναπάτη, που οφείλεται σε επιλόχεια κατάθλιψη. Η στάση του Ντέιβιντ γίνεται συνεχώς πιο εχθρική και απειλητική, ενώ είναι πεπεισμένος ότι η Άλις ή έχει τρελαθεί ή ψεύδεται. Ποιος είναι ο ρόλος της πεθεράς της στο γεγονός αυτό; Πώς θα μπορέσει η Άλις να πείσει την αστυνομία για το δίκιο της πριν να είναι πολύ αργά;

Μεταφραστής: Μαρία Ευγενία Κουτσάκου

Επιμελητής : Δανάη Ανταβαλή

ISBN: 978-960-605-244-6

Η Sophie Hannah είναι μια διεθνώς επιτυχημένη Αγγλίδα συγγραφέας, της οποίας τα best sellers ψυχολογικά θρίλερ και αστυνομικά εκδίδονται σε 27 χώρες. Το 2013, το τελευταίο της μυθιστόρημα, The Carrier, κέρδισε το «Thriller of the Year Award» στα εθνικά βραβεία Specsavers. Δύο μυθιστορήματα της S.H., The Point of Rescue και The Other Half Lives, έχουν διασκευαστεί σε σενάριο για τη μίνι τηλεοπτική σειρά με τίτλο Case Sensitive, που προβλήθηκε την περίοδο 2011-2012. Το 2004, η S.H. κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό διηγήματος Daphne du Maurier, για το συναρπαστικό της διήγημα The Octopus Nest, που τώρα εκδίδεται στην πρώτη συλλογή διηγημάτων της με τίτλο The Fantastic Book of Everybody’s Secrets. Έχει επιπλέον εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές. Η τελευταία, Pessimism for Beginners, συμπεριελήφθη στη βραχεία λίστα του βραβείου T.S. Eliot, το 2007. Σήμερα είναι σαράντα τριών ετών και ζει με τον σύζυγο και τα παιδιά τους στο Κέμπριτζ, όπου και διδάσκει στο Lucy Cavendish College. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία της Έγκλημα με υπογραφή και Η γυναίκα με το μυστικό. www.agathachristie.com www.sophiehannah.com

