«Το τραγούδι της Σελήνης»

της Nina George από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Ένα ρομαντικό μυθιστόρημα για τη ζωή και τις δεύτερες ευκαιρίες

Η Μαριάνε, εγκλωβισμένη σ’ έναν γάμο χωρίς αγάπη, έχει φτάσει πια στα όριά της. Κι ένα βράδυ στο Παρίσι κάνει το αδιανόητο: πέφτει στον Σηκουάνα. Αλλά η ιστορία δεν είναι γραφτό να τελειώσει έτσι… Η Μαριάνε σώζεται, και αυτή η δραματική νύχτα τής δίνει τη δύναμη ν’ αφήσει πίσω της την παλιά της ζωή και να φύγει για τις ακτές της Βρετάνης –σ’ ένα μέρος που οι Γάλλοι αποκαλούν «άκρη του κόσμου».

Οι άνθρωποι που θα γνωρίσει εκεί –γραφικοί, αλλά και συναρπαστικοί ταυτόχρονα– θα την εκπλήξουν με το ζεστό τους καλωσόρισμα και τον απλό, φυσικό τρόπο με τον οποίο ζουν, απολαμβάνοντας τις μικρές καθημερινές στιγμές. Σ’ αυτόν τον νέο κόσμο, η Μαριάνε θ’ αρχίσει να ξαναβρίσκει τον εαυτό της, θα θυμηθεί πώς είναι να γελάς, να ονειρεύεσαι, ν’ αγαπάς, και θα μάθει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ζήσει κανείς τη ζωή που θέλει…

Πλημμυρισμένο από τη μαγεία της Βρετάνης και με την ίδια μαγευτική αισιοδοξία που έκανε το Μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο best seller σε ολόκληρο τον κόσμο, Το τραγούδι της σελήνης είναι μια ιστορία για τις δεύτερες ευκαιρίες και τον απρόβλεπτο, σαρωτικό τρόπο που έρχεται κάποιες φορές να μας βρει η ευτυχία. Με χιούμορ και ευαισθησία η χαρισματική συγγραφέας μάς ταξιδεύει στη μαγευτική Βρετάνη.

Μετάφραση: Αλεξάνδρα Παύλου

ISBN: 978-960-461-795-1

Σελίδες: 368

Η Νίνα Γκεόργκε είναι βραβευμένη συγγραφέας, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των συγγραφέων. Έχει γράψει 26 βιβλία, πολλά διηγήματα και άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Το Μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος, μεταφράστηκε σε 33 γλώσσες, έμεινε δύο χρόνια στις λίστες των best seller στη Γερμανία, μπήκε στη λίστα των New York Times, ήταν το δημοφιλέστερο βιβλίο στην Αγγλία για το καλοκαίρι του 2015 σύμφωνα με τον Independent, ενώ έγινε επίσης best seller στην Ιταλία, την Πολωνία, την Ολλανδία και άλλες χώρες. Η Νίνα μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Βρετάνη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτή στο www.nina-george.com και στο www.ninageorge.de.

