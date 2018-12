«Το Βαποράκι» (The Mule)

Από 3 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους

Ο κάτοχος τεσσάρων Όσκαρ Κλιντ Ίστγουντ (Million Dollar Baby) επιστρέφει δυναμικά για δεύτερη φορά ως σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής μετά το Gran Torino (2009). «Το Βαποράκι» αφηγείται μία συναρπαστική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά και επιστρατεύει δίπλα στον Ίστγουντ τον εξαιρετικό και τέσσερις φορές υποψήφιο για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ (American Sniper). Το καστ συμπληρώνει ο υποψήφιος για Όσκαρ Λόρενς Φίσμπερν (What’s Love Got to Do with It) μαζί με τους Μάικλ Πένια (Narcos), Νταϊάν Γουίστ (Hannah and Her Sisters), Άντι Γκαρσία (The Godfather: Part III), Άλισον Ίστγουντ (Rails & Ties), Τάισα Φαρμίγκα (The Nun).Το αγωνιώδες σενάριο του Νικ Σένκ (Gran Torino) βασίζεται στο άρθρο των New York Times “The Sinaloa Cartels’ 90-Year-Old Drug Mule”. Με εξαιρετική σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας και μουσική, η ταινία αποδεικνύει τη ζωντάνια και το αγέραστο ταλέντο του δημιουργού της που ξέρει ακόμα να γράφει ιστορία στις σελίδες του σινεμά, κι ας έχει φτάσει τις 37 ταινίες στο ενεργητικό του.

Ο ογδοντάχρονος Ερλ Στόουν (Κλιντ Ίστγουντ) είναι απένταρος, μόνος και αντιμέτωπος με τη χρεοκοπία της επιχείρησής του, όταν του προσφέρεται μία δουλειά, στην οποία – φαινομενικά- πρέπει απλά να οδηγεί. Στην πραγματικότητα, γίνεται μεταφορέας στην υπηρεσία του μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών. Τα πάει καλά, τόσο καλά που οι «παραγγελίες» ολοένα και αυξάνονται και ο ίδιος σύντομα ανεβαίνει στην ιεραρχία της «επιχείρησης». Δεν αργεί ωστόσο να τον εντοπίσει το ραντάρ του σκληρού πράκτορα της υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών Κόλιν Μπέιτς (Μπράντλεϊ Κούπερ). Έτσι, παρόλο που τα οικονομικά του προβλήματα ανήκουν στο παρελθόν, τα προηγούμενα λάθη του αρχίζουν να τον βαραίνουν σε τέτοιο βαθμό που είναι αβέβαιο αν θα έχει το χρόνο να τα διορθώσει, πριν βρεθεί ενώπιον της επιβολής του νόμου ή των αρχηγών του καρτέλ.

Σκηνοθεσία: Κλιντ Ίστγουντ

Σενάριο: Νικ Σενκ

Παίζουν: Κλιντ Ίστγουντ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Λόρενς Φίσμπερν, Μάικλ Πένια, Νταϊάν Γουίστ, Άντι Γκαρσία, Άλισον Ίστγουντ, Τάισα Φαρμίγκα, Ιγκνάσιο Σερίτσι

Μουσική: Αρτούρο Σαντοβάλ

Διάρκεια: 1 ώρα 56 λεπτά

