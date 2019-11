Το “Βαβέλ” στο Gagarin 205: Ποια ένταξη με τους πρόσφυγες;

Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου:

«Αυτές τις ημέρες στο “Βαβέλ” (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες και πρόσφυγες που λειτουργεί στην Κυψέλη από το 2007) έχουμε πολλές αφορμές για να θελήσουμε να βρεθούμε όλοι και όλες μαζί:

Συμπληρώνουμε 12 χρόνια αδιάκοπης (μα όχι απρόσκοπτης) λειτουργίας, δημοσιεύσαμε το εγχειρίδιο “Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης – Συνεργική προσέγγιση”, βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις (και προσκλήσεις) για νέες δράσεις…

Όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η υποδοχή ανθρώπων που καταφθάνουν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια, προστασία, μια καλύτερη ζωή αποκτά διαστάσεις που δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορο κανένα.

Σκεφτήκαμε λοιπόν να τα προσεγγίσουμε όλα αυτά από διαφορές σκοπιές, σε μια συνάντηση που θα περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους φτιαγμένων από πρόσφυγες, συζήτηση με ανθρώπους που δουλεύουν με πρόσφυγες ή γράφουν γι’ αυτούς (ή και τα δυο) και με ζωντανή μουσική.

Σας καλούμε λοιπόν την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στο φιλόξενο χώρο του Gagarin 205 (Λιοσίων 205) από τις 18:30 και μετά για να

• δούμε τις ταινίες Rejected (2017) 4΄30” και Broken Wings (2019) 9΄ του Ehab Onan, My friend – Doosteman (2019) 10΄ των Jawad Jadari & Zahra Mohajed

• συζητήσουμε με τους Νίκο Κουραχάνη, Μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συγγραφέα του βιβλίου “Πολιτικές στέγασης προσφύγων, Μιχάλη Μεντίνη, ψυχολόγο και συγγραφέα (μαζί με την Αφροδίτη Καψάλη) του βιβλίου “Ψυχολογίες Συμμόρφωσης” εκδόσεις Oposito, και Ρένο Παπαδόπουλο, Καθηγητή Αναλυτικής Ψυχολογίας, Διευθυντή του Centre for Trauma, Asylum and Refugees, University of Essex.

Θέμα της συζήτησης είναι:

Ποια ένταξη με τους πρόσφυγες; Πέραν του “εμείς” κι “αυτοί” Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Νίκος Γκιωνάκης, ψυχολόγος, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας “Βαβέλ”

• ακούσουμε (κι όχι μόνο) τους MUSIKARAMA, μια πολυεθνική μπάντα (https://musikarama.org/el/) που εξερευνά και (ανα)παράγει μουσικές από διάφορες μεριές του κόσμου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη κι αν θελήσετε να πιείτε το …ποτάκι σας θα πρέπει να συνεννοηθείτε ad hoc με το μπαρ!»

Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα, τηλ.: 211 4112500, 2108616280

