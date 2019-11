«Το βιβλίο των ονείρων»

της Νίνα Γκεόργκε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Ένα μυθιστόρημα για τη θνητότητα με ξεχωριστούς λογοτεχνικούς χαρακτήρες που θα συντροφεύουν τον αναγνώστη πολύ καιρό μετά την ανάγνωση του βιβλίου. Μπορούν, άραγε, λάθος αποφάσεις να μας κάνουν ευτυχισμένους;

Η ζωή είναι ένα σύνολο από συνεχείς αποφάσεις. Αλλά, ποιες είναι οι σωστές; Ποιες οδηγούν στην ευτυχία, την αγάπη, τη φιλία και ποιες φέρνουν απόγνωση και μοναξιά;

Με αυτό το υπαρξιακό ερώτημα παλεύουν ο πολεμικός ανταποκριτής Χένρι, η εκδότρια Έντι και ο υπερευαίσθητος έφηβος Σαμ, όταν μετά από ένα ατύχημα ο Χένρι πέφτει σε κώμα.

Η συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο μας χαρίζει ένα απολαυστικό, ευχάριστο, γλυκόπικρο παραμύθι για την απόσταση που μπορεί να διανύσει κανείς για χάρη της αγάπης και της φιλίας.

ISBN : 978-960-461-986-3

Η Νίνα Γκεόργκε είναι ευπώλητη βραβευμένη συγγραφέας. Έχει γράψει 29 βιβλία, πολλά διηγήματα και άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο μεταφράστηκε σε 36 γλώσσες, πούλησε περισσότερα από 1,8 εκ. αντίτυπα, έμεινε επί 2 χρόνια στις λίστες των best seller της Γερμανίας, μπήκε στη λίστα best seller των New York Times, ήταν το δημοφιλέστερο βιβλίο στην Αγγλία για το καλοκαίρι του 2015 σύμφωνα με τον Independent, ενώ έγινε best seller σε πολλές ακόμα χώρες. To 2019, η Νίνα Γκεόργκε εκλέχτηκε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων. Περισσότερες πληροφορίες: nina-george.com

