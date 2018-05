«Το ζευγάρι της διπλανής πόρτας»

της Shari Lapena από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του τοίχου…

Η γειτόνισσά σου σε παρακάλεσε να μη φέρεις την έξι μηνών κόρη σου στο δείπνο που σας κάλεσε εσένα και τον άντρα σου. Δεν ήταν κάτι προσωπικό, είπε, απλώς την εκνεύριζε το κλάμα της. Ο άντρας σου είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Στο κάτω κάτω, μένετε στο διπλανό σπίτι. Θα είχατε το μόνιτορ ενδοεπικοινωνίας του μωρού και θα πηγαίνατε εναλλάξ να του ρίχνετε μια ματιά κάθε λίγη ώρα.

Το μωρό κοιμόταν την τελευταία φορά που πήγες να το δεις.

Αλλά τώρα, καθώς ανεβαίνεις τρέχοντας τα σκαλιά του σπιτιού σου, μέσα στην ανατριχιαστική σιωπή, ο χειρότερός σου φόβος γίνεται πραγματικότητα.

Δεν είναι στην κούνια του!

Ποτέ πριν δεν χρειάστηκε να καλέσεις την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, όμως, στο σπίτι σου τριγυρίζουν ένα σωρό ένστολοι και ντετέκτιβ –που ποιος ξέρει τι θα βρουν…

Ως πού θα ήσουν ικανή να φτάσεις, αν σε έσπρωχναν πέρα από τα όριά σου;…

Μετάφραση: Καίτη Αλεξανδρή

ISBN: 978-960-461-830-9

Σελίδες: 352

Η Σάρι Λαπένα ήταν δικηγόρος και δασκάλα αγγλικών πριν στραφεί στη συγγραφή μυθιστορημάτων. Το πρώτο της μυθιστόρημα, Things Go Flying, κυκλοφόρησε το 2008 και μπήκε στη βραχεία λίστα του βραβείου Sunburst Award. Ακολούθησαν το Happiness Economics, που μπήκε στη βραχεία λίστα του βραβείου Stephen Leacock Award, και Το ζευγάρι της διπλανής πόρτας που έγινε παγκόσμιο best seller και εκδόθηκε σε 25 χώρες. Το τέταρτο μυθιστόρημά της, A Stranger in the House, θα κυκλοφορήσει το 2019 στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Η Σάρι ζει στο Τορόντο του Καναδά.

Σχόλια