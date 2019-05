«Τόπο στους μικρομηκάδες!»

Την Κυριακή 5 Μαϊου, στις 20.00, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζει τον πετυχημένο κύκλο προβολών ελληνικών ταινιών μικρού μήκους με τίτλο «Τόπο στους μικρομηκάδες» και συνεχίζει το αφιέρωμά της στην dream team της ελληνικής μικρού μήκους ταινίας των τελευταίων ετών.

Οι επτά ταινίες του αφιερώματος προσφέρουν στο κοινό της Αθήνας μια ευκαιρία να γνωρίσει σκηνοθέτες που άφησαν το στίγμα τους στον χώρο της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους των τελευταίων ετών: απέσπασαν κορυφαία βραβεία στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, παρουσιάστηκαν ή/και διακρίθηκαν σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ, βραβεύτηκαν στις Νύχτες Πρεμιέρας.

Ταινίες τους θα μας δείξουν αυτή τη φορά οι Κώστας Γεραμπίνης (Παγόβουνο, 2012), Τζώρτζης Γρηγοράκης (45 Βαθμοί, 2012), Δημήτρης Νάκος (Κατάψυξη, 2017), Βίβιαν Παπαγεωργίου (Inner Land, 2015), Θοδωρής Παπαδουλάκης (Ο αδερφός μου, 2018), Γιάννης Σακαρίδης (Αλήθεια, 2006) και Αλέξανδρος Σκούρας (Κύβος, 2016). Το πρόγραμμα θα ανοίξει με την αθηναϊκή πρεμιέρα της αγγλόφωνης ταινίας του Στέφανου Μίνογλου «Embers»(2018).

Στις ταινίες αυτές παίζουν σημαντικοί ηθοποιοί: από τον Μάκη Παπαδημητρίου μέχρι τον Βαγγέλη Μουρίκη και την Μαρία Σκουλά, και από τον Αλέξανδρο Λογοθέτη μέχρι τον Ακύλλα Καραζήση και τον Γιώργο Πυρπασόπουλο.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Γιάννης Σακαρίδης, μετά την μικρού μήκους «Αλήθεια», γύρισε δύο μεγάλου μήκους ταινίες («Wild Duck», «Πλατεία Αμερικής»), ενώ ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, με σημαντική θητεία στη μικρού μήκους, μετά την μεγάλη του τηλεοπτική επιτυχία «Το Νησί», το 2018 επέστρεψε στο είδος με τον «Αδερφό μου» -μια ταινία μόλις 4 λεπτών. Τέλος, το σενάριο του «Παγόβουνου» σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Κώστα Γεραμπίνη με τον συγγραφέα Παύλο Μεθενίτη. Το συγγραφικό δίδυμο πριν λίγες μέρες παρουσίασε στην τηλεοπτική αγορά των Καννών το τηλεοπτικό πρότζεκτ «10 σφαίρες».

Η Ταινιοθήκη παρουσιάζει μερικές από τις καλύτερες δουλειές τους, με την υπόσχεση να παρουσιάσει σύντομα πολλά ακόμα ονόματα που τα τελευταία χρόνια σφράγισαν την ταινία μικρού μήκους στην Ελλάδα, εκτοξεύοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή.

Γιατί… some like it short!

Oι ταινίες:

Σε πρώτη αθηναϊκή προβολή:

Embers (Στέφανος Μίνογλου) Προκειμένου να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα του, ο Μιχαία, περνά πολύ χρόνο στην εκκλησία ανάβοντας κεριά που μοιραία σβήνει ο άνεμος. Κάποια στιγμή συναντά έναν άγνωστο άντρα που τον πείθει να ξεπεράσει τη μοναχικότητα του και να συμφιλιωθεί με τον αδερφό του. Πρόκειται για την πτυχιακή του σκηνοθέτη στοLondon Film Academy και είναι γυρισμένη στα αγγλικά.

Inner Land (Βίβιαν Παπαγεωργίου) Σ’ ένα απομονωμένο χωριό, μια δασκάλα αναλαμβάνει υπηρεσία σ’ ένα παράξενο σχολείο. Μαθητές και δάσκαλοι την παγιδεύουν σταδιακά στον δικό τους «νεκρό» χρόνο που έχει τους δικούς του νόμους. Η ταινία, που απέσπασε σειρά βραβείων στο Φεστιβάλ Δράμας (ανάμεσά τους αυτό της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών

Κινηματογράφου και Καλύτερης Φωτογραφίας των Ένωσης Κινηματογραφιστών), προβλήθηκε σε δεκάδες ξένα φεστιβάλ και «συνομιλεί» με τον φανταστικό κινηματογράφο.

Kατάψυξη (Δημήτρης Νάκος) Ο Τάσος, ένας άντρας λίγο πάνω από τα 50 με καριέρα στην εμπορική διεύθυνση και το marketing μεγάλων εταιριών, βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια άνεργος. Μεγάλος για μια νέα αρχή, αλλά και νέος για να παραιτηθεί. Οι σχέσεις του με τους κοντινούς του ανθρώπους δοκιμάζονται, ενώ η ψυχολογική του κατάσταση είναι οριακή. Ο στόχος του είναι ένας: να βγει από την «κατάψυξη». Μικρομηκάς με μακρά θητεία, ο Δημήτρης Νάκος στη Δράμα (2017) απέσπασε τον Αργυρό Διόνυσο καθώς και τιμητική διάκριση σεναρίου.

Ο αδερφός μου (Θοδωρής Παπαδουλάκης) Ένας νεαρός κουκουλοφόρος σκορπίζει τον τρόμο σε τουριστικό δρόμο των Χανίων. Κρατώντας έναν λοστό σπάζει παρμπρίζ αυτοκινήτων, ρίχνει καρέκλες και τραπέζια, σαρώνει ζαρντινιέρες. Όμως τα φαινόμενα απατούν στη νέα μικρού μήκους ταινία του κρητικού σκηνοθέτη που μας έδωσε τη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία «Το Νησί»… Η ταινία έγινε viral και πυροδότησε συζητήσεις γύρω από το θέμα της αυτοδικίας.

Αλήθεια (Γιάννης Σακαρίδης) Η περίεργη αυτοκτονία ενός επιστήμονα που εργάζεται σε μία Πετρελαϊκή εταιρία αλλάζει οριστικά τη ζωή δυο φίλων, οδηγώντας τους να ερευνήσουν και να αποκαλύψουν την αλήθεια. Ο σκηνοθέτης γύρισε την ταινία, η οποία βραβεύτηκε στην Δράμα το 2006, μετά την επιστροφή του από την Αγγλία, ενώ καταπιάστηκε με το ίδιο θέμα στη μετέπειτα μεγάλου μήκους ταινία του “WildDuck”.

45 βαθμοί (Τζώρτζης Γρηγοράκης) Αθήνα, Αύγουστος 2012. 45 βαθμοί. Η κατάσταση είναι οριακή.Το ψυγείο είναι άδειο. Ένας οικογενειάρχης μεταλλάσσεται υπό το οικονομικό βάρος. Πλησιάζει το βράδυ και βράζει ο τόπος. Μια μητρόπολη έτοιμη ναεκραγεί. Η ταινία προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας, ενώ το 2013 συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Κλερμόν Φεράν στη Γαλλία. Ακολούθησαν πολλά ακόμα ξένα φεστιβάλ.

Παγόβουνο (Κώστας Γεραμπίνης) Ο Στέφανος, ένας υπέρβαρος νέος στη σύγχρονη Αθήνα, υποφέρει μετά το θάνατο του αδερφού του. Ζητώντας εκδίκηση από τον άνθρωπο τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο, μπλέκει σε έναν κόσμο στον οποίο δεν ανήκει. Βραβείο «Τώνια Μαρκετάκη» για την καλύτερη ταινία “Κοινωνικού Προβληματισμού” στο 35ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, βραβείο σεναρίου για τον σκηνοθέτη και τον συγγραφέα Παύλο Μεθενίτη στις Νύχτες Πρεμιέρας 2012.

Κύβος (Αλέξανδρος Σκούρας) Ο Μάκης, ένας άεργος 35άρης, δεν έχει να επιδείξει κάτι αξιόλογο, πέρα από την εξωπραγματική ταχύτητα που λύνει τον κύβο του Ρούμπικ. Μαζί με την αδελφή του και τη μητέρα του, μαζεύονται στο πατρικό σπίτι για να υποδεχτούν τον μικρότερο αδελφό και αγαπημένο της μητέρας, που επιστρέφει από το εξωτερικό.

Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο στο 39ο Φεστιβάλ Δράμας.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές.

Είσοδος: 3 Ευρώ

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 (Μετρό Κεραμεικός), τηλ. 210-36 09 695, 36 12 046

