«Τοuch me not»

To WIFT GR σας προσκαλει στην προβολή της ταινίας Touch Me Not (Mη με αγγίζεις) της Adina Pintilie, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, και ώρα 17:00 το απόγευμα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας (Ιερά Οδός 48, Mετρό Κεραμεικός). Ακολουθεί συζήτηση που θα συντονίσουν η σκηνοθέτης Αντουανέττα Αγγελίδη και η θεωρητικός κινηματογράφου Ρέα Βαλντέν.

Η εκδήλωση ανοίγει την σειρά προβολών “H Προκλητική Γοητεία της Γυναικείας Ματιάς” που διοργανώνει το WIFT GR (Women in Film and Television – Greece).

Προβάλλουμε ταινίες φτιαγμένες από γυναίκες, ταινίες με ανατρεπτικό βλέμμα, που προτείνουν μη στερεοτυπικές αντιλήψεις του φύλου και θέτουν ερωτήματα. Μετά την κάθε προβολή, ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Ξεκινώντας από την προβαλλόμενη ταινία, θέτουμε ερωτήματα και ανταλλάσσουμε απόψεις. Για το φύλο και τον κινηματογράφο, για τη δημιουργία, για τη θέαση και την αναπαράσταση, για τους κώδικες και την ανατροπή τους, για την καθημερινότητα και τα όνειρά μας.

Η ταινία “Touch Me Not” της Adina Pintilie έλαβε το βραβείο WIFT GR που θεσμοθετήθηκε για πρώτη χρονιά φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Επίσης τιμήθηκε με τη ΧΡΥΣΗ ΑΡΚΤΟ στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Η σκηνοθέτης, μαζί με τους χαρακτήρες της, τολμούν μια προσωπική έρευνα για την οικειότητα. Στα ρευστά όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, το Touch Me Not ακολουθεί τα συναισθηματικά ταξίδια της Laura, του Tomas και του Christian,προσφέροντας μια βαθειά και οξυδερκή ματιά στις ζωές τους. Λαχταρώντας την οικειότητα, κι έχοντας ακόμα βαθύ φόβο γι’ αυτήν, παλεύουν για να ξεπεράσουν παλιές αντιλήψεις, μηχανισμούς άμυνας και ταμπού, να κόψουν τον ομφάλιο λώρο και τελικά να ελευθερωθούν.

Η ταινία ασχολείται με το πώς μπορούμε να βρούμε την οικειότητα με τους πιο αναπάντεχους τρόπους και πώς μπορούμε να αγαπηθούμε χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας. Επιλέχθηκε από το WIFT GR επειδή υποσκάπτει τις στερεοτυπικές θέσεις του έμφυλουβλέμματος, παίζει με την αντιστροφή των θέσεων υποκειμένου-αντικειμένου, και ενσωματώνει την υποκειμενικότητα της δημιουργού της. Χαρακτηρίζεται από γενναιότητα στον πειραματισμό στην κινηματογραφική γραφή, μέσω της οποίας επικοινωνεί την ριζοσπαστικότητα του περιεχομένου της.

Ελάτε να δούμε ταινίες μαζί, με σκέψη και απόλαυση. Ελάτε να μιλήσουμε, να μοιραστούμε τα ερωτήματα και τις εμπειρίες μας. Όλες ευπρόσδεκτες! Όλοι ευπρόσδεκτοι!

Είσοδος ελεύθερη

