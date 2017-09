«Τρεις διαιρέσεις της Ευρώπης: Ταυτότητες, οικονομία και η αποτυχία του πολιτικού Λόγου»

Συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η επιτυχημένη σειρά διαλέξεων του Μegaron Plus «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Birkbeck Institute for the Humanities του Λονδίνου με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και υπό την επιμέλεια του Κώστα Δουζίνα, ιδρυτή του Ινστιτούτου Μπέρκμπεκ. Ο φετινός κύκλος εγκαινιάζεται την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου (ώρα 19:00) με την ομιλία «Τρεις διαιρέσεις της Ευρώπης: Ταυτότητες, οικονομία και η αποτυχία του πολιτικού Λόγου» του Claus Offe [Κλάους Όφε], ομότιμου καθηγητή Πολιτικής Κοινωνιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Hertie του Βερολίνου (στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση). Συντονίζει ο Γεράσιμος Κουζέλης, καθηγητής Eπιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 17:30.

Κάθε ιδεολογία έρχεται κάποια στιγμή αντιμέτωπη με μια στιγμή αλήθειας όταν εκτίθενται οι εσφαλμένες αντιλήψεις της για την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Σε τέτοιες στιγμές ματαιώνονται οι ψευδείς υποσχέσεις και ελπίδες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια τέτοια στιγμή αλήθειας. Οι υποσχέσεις που θεμελίωσαν το καθεστώς του ενιαίου νομίσματος διαψεύδονται και το όραμα για μια ενιαία και συνεκτική ενότητα κλονίζεται από τις διαιρέσεις της Ευρώπης: το κυρίαρχο κέντρο και η αδύναμη περιφέρεια, οι νικητές και οι ηττημένοι, οι υποστηρικτές της μεγαλύτερης ενοποίησης και οι ευρωσκεπτικιστές. Εστιάζοντας στην περίπτωση της ελληνικής κρίσης χρέους και στον ρόλο της γερμανικής πολιτικής η διάλεξη θα σκιαγραφήσει την «πραγματικότητα» του ευρωπαϊκού ρήγματος, του βαθμού μηδέν της πολιτικής και της υποταγής στην εξουσία.

Ο Claus Offe είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Hertie στο Βερολίνο. Στη μακρά ακαδημαϊκή πορεία του υπήρξε καθηγητής στα Πανεπιστήμια Μπίλεφελντ (1975-1989), Βρέμης (1989-1995) και Χούμπολντ (1995-2005). Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια πολλών ευρωπαϊκών χωρών, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ το 2007 του απονεμήθηκε τίτλος επίτιμου καθηγητή από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Ήταν μαθητής του Jürgen Habermas και συνεχιστής της Σχολής της Φρανκφούρτης. Η έρευνά του εστιάζει σε ζητήματα θεωρίας της δημοκρατίας, μετάβασης, ευρωπαϊκής ενοποίησης, κράτους πρόνοιας και αγοράς εργασίας. Στην ελληνική γλώσσα έχει μεταφραστεί το έργο του Κοινωνία της εργασίας; (εκδ. Νήσος), ενώ άρθρα του συμπεριλαμβάνονται στους συλλογικούς τόμους Δημοκρατία ή καπιταλισμός: Η Ευρώπη σε κρίση (εκδ. Επίκεντρο) και Πολιτική οικολογία (εκδ. Βιβλιοπέλαγος). Σημαντικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα και διεθνώς έχει προκαλέσει το πρόσφατο βιβλίο του Europe Entrapped (2015).

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Διαδικτύου και θα είναι ανοικτή σε όλους. Η παρακολούθηση της μετάδοσης θα είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου (www.megaron.gr).

Ομιλητής Professor Claus Offe, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Hertie στο Βερολίνο

Συντονίζει ο Γεράσιμος Κουζέλης, Καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιμέλεια κύκλου: Κώστας Δουζίνας, Βουλευτής Α΄ Πειραιά, Διευθυντής του Birkbeck Institute for the Humanities

Σε συνεργασία με το Birkbeck Institute for the Humanities στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 19:00

Ελεύθερη είσοδος μόνο με δελτία προτεραιότητας.

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30

